Россия арендует сирийский порт Тартус на 49 лет

Российские и сирийские власти в ближайшее время должны подписать контракт о передаче порта Тартус в аренду РФ на 49 лет для использования в экономических целях.

Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов, пишет DW.

"Надеемся, что в течение недели контракт будет подписан, и на 49 лет порт Тартус перейдет в эксплуатацию российского бизнеса", - говорит заместитель председателя правительства.

По словам Борисова, договоренности одобрены по итогам его переговоров в субботу с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске.

В предварительном порядке решение было принято еще в декабре 2018 года на заседании Межправительственной комиссии Сирии и РФ, которую с российской стороны возглавляет Борисов.

В Тартусе находится пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

Там могут располагаться до 11 боевых кораблей, включая и те, которые оснащены ядерными энергетическими установками.