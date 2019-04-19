У Ахметова відреагували на рішення АМКУ про покупку заводу Абрамовича

Гірничо-металургійна компанія "Метінвест" Ріната Ахметова задоволена схваленням Антимонопольного комітету України угоди з придбання ПрАТ "Дніпровський коксохімічний завод".

Про це йдеться в заяві "Метінвесту", передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми задоволені, що за підсумками 5-річного розгляду заявки АМКУ дозволив нам концентрацію частки в ДКХЗ. Як відповідальна компанія," Метінвест "має намір придбати контрольну частку за умови узгодження вигідної ціни з продавцями, незважаючи на безпрецедентні обмеження АМКУ з продажу продукції третім особам протягом наступних семи років, які накладають на групу додаткові зобов'язання", - заявили у компанії.

У свою чергу, прес-секретар АМКУ Олексій Ткачук зазначив, що офіційне повідомлення про результати розгляду питань комітетом у четвер, 18 квітня, буде оприлюднено в п'ятницю.

"Якщо перелік додаткових зобов'язань не буде визнаний конфіденційною інформацією, він буде також оприлюднений", - пояснив співрозмовник агентства.

Раніше "Наші гроші" повідомляли, що ПАТ "Євраз Дніпродзержинський коксохімічний завод", що належав акціонерам Evraz, основним з яких є Роман Абрамович, перейшов під управління "Метінвесту" Ріната Ахметова ще з початку 2015 року, де-факто - ще з 2013.

Як повідомлялося, АМКУ 18 квітня 2019 року дало згоду Metinvest B.V. (Нідерланди), материнській компанії групи "Метінвест", на придбання ПрАТ "ДКХЗ" з додатковими зобов'язаннями компанії.

Раніше "Метінвест" отримав ряд дозволів антимонопольних органів інших країн на придбання даного підприємства, однак про завершення угоди офіційно не повідомлялося, переведення заводу в групу не підтверджено.

АМКУ раніше повідомляв, що в ході аналізу матеріалів справи було виявлено, що ця концентрація може призвести до монополізації і суттєвого обмеження конкуренції на певних ринках коксохімічної продукції. У свою чергу, компанія, відповідно до ст.31 закону "Про захист економічної конкуренції", заявила про готовність взяти на себе ряд зобов'язань, які усувають потенційний негативний вплив концентрації на конкуренцію, що дозволить комітету прийняти рішення з даного питання.

У прес-релізі АМКУ раніше містився перелік пропозицій групи "Метінвест", серед яких - зобов'язання протягом трьох років, при наявності попиту з боку суб'єктів господарювання, які пов'язані відносинами контролю з учасниками концентрації, забезпечити реалізацію за ринковими цінами не менше 70% коксу ДКХЗ, не менше 50% коксового горіха, коксової дрібниці і кам'яновугільного масла підприємства в інтересах таких суб'єктів господарювання.

"Метінвест" також раніше був готовий протягом трьох років, один раз на рік, надавати АМКУ інформацію про постачання коксу, коксового горіха, коксової дрібниці і кам'яновугільного масла ДКХЗ із зазначенням споживачів.

"Євраз-Дніпродзержинський коксохімічний завод" на зборах акціонерів 18 вересня 2017 року змінив назву на "Дніпровський коксохімічний завод" (ДКХЗ) і перетворився з публічного (ПАТ) в приватне акціонерне товариство (ПрАТ). При цьому акціонери ліквідували Ревкомісію як контролюючий орган, повністю змінили наглядову раду. До його складу в якості незалежних директорів введені голова спілки "Українські емітенти" Сергій Румпа, гендиректор ПрАТ "Альтана Капітал" і за сумісництвом ТОВ "Альтана асистанс" Олена Амітан і віце-президент об'єднання "Укрметалургпром", директор ТОВ НВО "Авіаційні системи України" Єгор Коваленко.

За даними НДУ на третій квартал 2018 року, компаніям Salurex Limited, Мisandaiko Holdings Ltd. (Обидві - Кіпр) і Altana Limited (Британські Віргінські о-ви) належить по 161 млн 293,952 тис. Акцій (23,6384% статутного капіталу), компанії Мastinto Trading Ltd. (Кіпр) - 161 млн 293,951 тис. Акцій (23,6384%).

Статутний капітал ПрАТ становить 170,584 млн грн.

"Метінвест" - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, що управляє кожною ланкою у виробничому ланцюжку створення вартості - від видобутку залізорудної сировини до виробництва готової металопродукції. У структуру групи входять видобувні і металургійні підприємства в Україні, Європі та США, а також мережа продажів з охопленням всіх ключових світових ринків. У 2018 році група отримала 11,88 млрд доларів виторгу, рентабельність по EBITDA склала 21%.

"Метінвест" - найбільший гірничо-металургійний холдинг України. Підприємства групи знаходяться, в основному, в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група СКМ Ахметова (71,25%) і "Смарт-холдинг" Вадима Новинського (23,75%), які спільно керують компанією.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Як повідомлялося раніше, Ахметов хоче взяти на себе мізерні зобов'язання при купівлі двох обленерго.