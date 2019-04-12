Ахметов хоче взяти на себе мізерні зобов'язання при купівлі двох обленерго

Антимонопольний комітет оприлюднив зобов’язання, які пропонує взяти на себе ТОВ "ДТЕК Нафтогаз" для отримання дозволу на придбання компаній "Одесаобленерго" і "Київобленерго" у групи російських бізнесменів "VS Energy".

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на оголошення на сайті АМКУ.

"ДТЕК Нафтогаз" пропонує в обмін на дозвіл купити обленерго взяти на себе наступні зобов’язання:

Не пропонувати для обрання до Ради Оптового ринку електричної енергії України від Постачальників та Операторів системи розподілу більше двох кандидатів від підприємств, що пов’язані відносинами контролю з ПрАТ "Київобленерго" та АТ "Одесаобленерго", – з дати здійснення заявлених концентрацій до дати запровадження повномасштабного ринку електричної енергії відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії"; Забезпечити придбання "Київобленерго" та "Одесаобленерго" електричної енергії для компенсації технологічних втрат на конкурентних засадах протягом трьох років з дати здійснення заявлених концентрацій; Забезпечити розміщення "Київобленерго" та "Одесаобленерго" на власних веб-сайтах інформації про кожний факт відмови постачальникам електричної енергії в укладенні договору про надання послуг з розподілу електричної енергії та про причини такої відмови, – протягом трьох років з дати вчинення концентрації, починаючи не пізніше третього місяця з дати вчинення концентрації.

При цьому АМКУ відмітив, що "зазначені концентрації відбуваються на ринку розподілу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами в територіальних межах Київської та Одеської областей, де розташовані належні електричні мережі".

Таким чином Антимонопольний комітет не зачіпає зв’язку обленерго з регіональними постачальниками електроенергії, що створені при кожному обленерго.

Також АМКУ не чіпатиме питання активів групи ДТЕК в інших обленерго, які за підрахунками "Наших грошей" вже становлять 33% від усього ринку розподільчих компаній в МВт-годинах, що припадають на частки акцій у всіх обленерго. При цьому Ахметов контролює 15% з 820 тисяч кілометрів усіх мереж України. З придбанням двох обленерго його частка зросте до 25%. А після поглинання усіх семи обленерго VSE матиме 42% або 344 тисячі кілометрів.

АМКУ запропонував усім зацікавленим особам до 17 квітня надіслати на електронну адресу concentrations@amcu.gov.ua інформацію, яка може вплинути на прийняття Комітетом рішення у справі по суті. Відтак Комітет зможе роглянути питання про концентрацію вже 18 квітня.

За законом "Про захист економічної конкуренції", якщо АМКУ матиме підстави для заборони концентрації, то він має повідомити про них учасників концентрації та дати їм 30 днів на надання пропозицій щодо зобов’язань, які готові взяти на себе учасники.

Нагадуємо:

На початку січня 2019 року ДТЕК заявив про намір сконцентрувати 68,2949% акцій "Одесаобленерго" і 93,9978% акцій "Київобленерго", що належать групі VS Energy.

У цьому ж місяці "ДТЕК Нафтогаз" стала власником 24,99% акцій "Київобленерго" і 16,773013% "Одесаобленерго".

За даними ЕП, реальними власниками групи VS Energy є росіяни Євген Гінер, Михайло Воєводін і Олександр Бабаков.

За неофіційною інформацією, ціна купівлі "Київобленерго" та "Одесаобленерго"становить 250 млн дол: 180 млн дол за 94% акцій Київобленерго та 70 млн дол за 68% "Одесаобленерго".

Після закриття цієї угоди ДТЕК планує поглинути і решту 5 обленерго, що залишаються у власності росіян. Таким чином, під контроль Ахметова перейдуть Херсонобленерго, Кіровоградобленерго, Житомиробленерго, Чернівціобленерго, Рівнеобленерго.

Обленерго ДТЕК контролює передачу та збут 37% всієї електроенергії. Після покупки ще двох обленерго ця доля виростає до 48%. А після поглинання ще 5 обленерго ДТЕК контролюватиме 57% всієї передачі та збуту електроенергії, прогнозують експерти.

28 грудня АМКУ голосуванням більшості держуповноважених закрив справу щодо зловживання монопольним становищем енергогенеруючих компаній Ахметова.

За даними ЗМІ, з 2014 року року компанії Ахметова придбали активів на суму приблизно 22 мільярди гривень.