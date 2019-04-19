У Ахметова отреагировали на решение АМКУ о покупке завода Абрамовича

Горно-металлургическая компания "Метинвест" Рината Ахметова удовлетворена одобрением Антимонопольного комитета Украины сделки по приобретению ЧАО "Днепровский коксохимический завод".

Об этом говорится в заявлении "Метинвеста", передает "Интерфакс-Украина".

"Мы удовлетворены, что по итогам 5-летнего рассмотрения заявки АМКУ разрешил нам концентрацию доли в ДКХЗ. Как ответственная компания, "Метинвест" намерен приобрести контрольную долю при условии согласования выгодной цены с продавцами, несмотря на беспрецедентные ограничения АМКУ по продаже продукции третьим лицам в течение последующих семи лет, которые накладывают на группу дополнительные обязательства", - заявили в компании.

В свою очередь, пресс-секретарь АМКУ Алексей Ткачук отметил, что официальное сообщение о результатах рассмотрения вопросов комитетом в четверг, 18 апреля, будет обнародовано в пятницу.

"Если перечень дополнительных обязательств не будет признан конфиденциальной информацией, он будет также обнародован", - пояснил собеседник агентства.

Ранее "Наші гроші" сообщали, что ПАО "Евраз Днепродзержинский коксохимический завод", принадлежавший акционерам Evraz, основным из которых является Роман Абрамович, перешел под управление "Метинвеста" Рината Ахметова еще с начала 2015 года, де-факто - еще с 2013.

Как сообщалось, АМКУ 18 апреля 2019 года дал согласие Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании группы "Метинвест", на приобретение ЧАО "ДКХЗ" с дополнительными обязательствами компании.

Ранее "Метинвест" получил ряд разрешений антимонопольных органов других стран на приобретение данного предприятия, однако о завершении сделки официально не сообщалось, перевод завода в группу не подтвержден.

АМКУ ранее сообщал, что в ходе анализа материалов дела было выявлено, что эта концентрация может привести к монополизации и существенному ограничению конкуренции на определенных рынках коксохимической продукции. В свою очередь, компания, в соответствии со ст.31 закона "О защите экономической конкуренции", заявила о готовности взять на себя ряд обязательств, которые устраняют потенциальное негативное влияние концентрации на конкуренцию, что позволит комитету принять решение по данному вопросу.

В пресс-релизе АМКУ ранее содержался перечень предложений группы "Метинвест", среди которых - обязательство в течение трех лет, при наличии спроса со стороны субъектов ведения хозяйства, не связанных отношениями контроля с участниками концентрации, обеспечить реализацию по рыночным ценам не менее 70% кокса ДКХЗ, не менее 50% коксового ореха, коксовой мелочи и каменноугольного масла предприятия в интересах таких субъектов ведения хозяйства.

"Метинвест" также ранее был готов в течение трех лет, один раз в год, предоставлять АМКУ информацию о поставках кокса, коксового ореха, коксовой мелочи и каменноугольного масла ДКХЗ с указанием потребителей.

"Евраз-Днепродзержинский коксохимический завод" на собрании акционеров 18 сентября 2017 года сменил название на "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ) и преобразовался из публичного (ПАО) в приватное акционерное общество (ЧАО). При этом акционеры ликвидировали ревкомиссию как контролирующий орган, полностью сменили набсовет. В его состав в качестве независимых директоров введены председатель союза "Украинские эмитенты" Сергей Румпа, гендиректор ЧАО "Альтана Капитал" и по совместительству ООО "Альтана асистанс" Елена Амитан и вице-президент объединения "Укрметаллургпром", директор ООО НПО "Авиационные системы Украины" Егор Коваленко.

По данным НДУ на третий квартал 2018 года, компаниям Salurex Limited, Мisandaiko Holdings Ltd. (обе - Кипр) и Altana Limited (Британские Виргинские о-ва) принадлежит по 161 млн 293,952 тыс. акций (23,6384% уставного капитала), компании Мastinto Trading Ltd. (Кипр) – 161 млн 293,951 тыс. акций (23,6384%).

Уставный капитал ЧАО составляет 170,584 млн грн.

"Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, управляющая каждым звеном в производственной цепи создания стоимости – от добычи железорудного сырья до производства готовой металлопродукции. В структуру группы входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. В 2018 году группа получила 11,88 млрд долларов выручки, рентабельность по EBITDA составила 21%.

"Метинвест" - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ Ахметова (71,25%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Ранее сообщалось, что Ахметов хочет взять на себя мизерные обязательства при покупке двух облэнерго.