Хмарочос на "Лівобережній" вже три роки не можуть передати Нацполіції через "Нафтогаз"

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Передача недобудованої будівлі на вулиці Шептицького у Києві на баланс Національної поліції затримується з вини чинного балансоутримувача – НАК "Нафтогаз України".

Про це йдеться у статті Економічної правди.

Розпорядження уряду від 2018 року про відчуження об’єкта незавершеного будівництва для потреб НПУ досі не реалізоване.

Заступник директора департаменту управління інвестицій та нерухомого майна Нацполу Олександр Дятленко заявив, що "Нафтогаз" досі не надав свої кандидатури до профільної комісії.

"У зв’язку з ненаданням НАК "Нафтогаз України" кандидатур до складу комісії з приймання-передавання вказаного об’єкта незавершеного будівництва і технічної документації на нього згадане нерухоме майно належить "Нафтогазу" як приватна власність", – йдеться у відповіді Нацполіції на запит ЕП.

Детальніше читайте у статті: Закинуті будівлі та незаконні новобудови Києва. Що з ними планує робити уряд?

Економічна правда