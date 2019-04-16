"Газпром" резко увеличил транзит газа через Украину

За последнюю неделю российский "Газпром резко увеличил объемы транспортировки газа в Европу через Украину.

Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в Facebook.

Причиной стал ремонт трубопровода "Ямал-Европа", который проходит через Беларусь

За считанные дни суточные объемы транзита украинской ГТС выросли на 60 млн кубометров и сейчас составляют ориентировочно 300 млн кубометров. В годовом исчислении это эквивалентно около 110 млрд кубометров газа, сообщил Коболев.

"Такое резкое увеличение транзита возможно исключительно благодаря надежности и качественной работе украинской ГТС. Ни одна другая система не способна предложить такую ​​гибкость и запас мощности, еще и за также выгодной цене. Это еще раз доказывает: строительство Газпромом обходных маршрутов и потоков не имеет под собой никакого технического и экономического обоснования, истинные мотивы действий россиян лежат исключительно в политической плоскости ", - отметил глава "Нафтогаза".

Напоминаем:

В январе Еврокомиссия выдвинула предложение НАК "Нафтогаз Украины" и российскому "Газпрому" об условиях транзита газа после 2019 года.

"Газпром" заявил, что может сохранить транзит газа через Украину в размере 10-15 млрд кубометров в год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта.

Планируется, что газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта – Польша, страны Балтии, Украину и США – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявил, что "Газпром" готов начать поставки газа по "Северному потоку-2" с 1 января 2020 года.

Министерство энергетики РФ ожидает, что России и Украине удастся договориться о продлении контракта на транзит газа через Украину в Евросоюз после 2019 года.