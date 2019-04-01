У Норвегії продажі електромобілів вперше перевищили продажі класичних авто

У Норвегії в березні цього року продажі електромобілів вперше перевищили продажі звичайних автівок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Крістіна Бу, генеральний секретар Норвезької асоціації електричного транспорту, заявила в понеділок, що 58,4% нових автомобілів, які були продані в країні у березні, мали живлення від батареї, назвавши цю цифру "історично високою".

За її словами, частка електричних автомобілів на ринку в перші три місяці 2019 року становила 48,4% і, як очікується, коливатиметься на рівні близько 50 відсотків протягом усього року.

"Норвегія показує всьому світові, що електричний автомобіль може замінити автомобілі, що працюють на бензині і дизельному паливі, і бути важливим внеском у боротьбу за зниження викидів СО2", - сказала Бу.

Норвегія створила великі стимули для збільшення продажів електричних автомобілів.

Зокрема, вона відмовилася від великих імпортних мит, реєстрації та податків для покупців електричних автомобілів, щоб збільшити продажі. Власники не платять дорожні збори і використовують автобусні смуги в перевантажених центрах міста.

Повідомляється, що такі пільги діятимуть до 2021 року.

Парламент Норвегії проголосував за те, щоб до 2025 року всі нові автомобілі, що продаються в країні, були електричними.

Європейська правда