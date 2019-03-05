Raiffeisen Bank звинуватили у відмиванні коштів. Акції банку обвалилися

Акції Raiffeisen Bank International різко знизилися у вівторок, після того як сайт Addendum.org повідомив, що інвестфонд Hermitage передав австрійським прокурорам заяву, що містить звинувачення у відмиванні грошей проти банку.

Про це повідомляє Рейтер.

Raiffeisen Bank International повідомив, що аналізує ситуацію і що йому нічого не відомо про будь-який кримінальний позов проти банку, пов'язаний з можливим відмиванням коштів.

Отримати коментарі австрійських прокурорів, які займаються економічними злочинами, не вдалося.

Акції австрійського банку подешевшали на 10% до 14:00.

Raiffeisen Bank також згадується в розслідуванні журналістського Проекту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP).

У розслідуванні стверджується, що інвестиційна компанія "Тройка Диалог" російського бізнесмена Рубена Варданяна створила фінансову схему за участю 70 офшорних фірм, через яку виводила гроші з Росії та перераховувала кошти в благодійний фонд принца Чарльза і інші зарубіжні проекти.

Обсяг фінансових операцій, які пройшли по цій схемі, оцінюються в 4,6 млрд доларів, пише РБК. Посередниками цих операцій названі Raiffeisen Bank, Citigroup Inc. і Deutsche Bank.