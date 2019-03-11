Як банки Європи стали частиною "великої пральні" для брудних грошей з Росії

У скандалі з відмиванням російських грошей замішані близько десяти міжнародних банків. Розслідування ведеться в США, Великобританії, країнах Балтії та Скандинавії. З чого все почалось і що про це треба знати.

Тиждень тому європейський банківський сектор опинився в епіцентрі гучного скандалу. Оприлюднені журналістами-розслідувачами проекту OCCRP дані засвідчили, що низка відомих банківських установ була замішана у відмиванні російських брудних грошей.

У розслідуванні фігурують такі авторитетні фінустанови як австрійська група Райффайзен банк, французський Креді Агріколь, нідердандські ABN Amro Group та ING Group. Ці та інші відомі банки були задіяні у схемах з відмивання коштів російської інвестиційної компанії "Тройка Діалог", заснованої російський бізнесменом Рубеном Варданяном.

Компанія створила мережу офшорів, які функціонували у 2006-2013 роках і через які переводилися гроші "впливовим росіянам". За даними OCCRP, через офшорні рахунки "Тройки" пройшло близько 4,6 млрд доларів.

Новини про фінансові оборудки згаданої інвесткомпанії та участь європейських банків в кримінальних схемах облетіли увесь світ, що миттєво позначилось на капіталізації європейських фінансових інституцій. Публікацій на підставі оприлюдених даних вийшли у багатьох провідних виданнях. Прокуратури європейських країн заявили про те, що починають власні розслідування.

Що треба знати про оборудки "Тройки", на підставі яких даних були зроблені висновки про незаконність операцій, як європейські банки стали їх учасниками, хто з російських чиновників фігурує у розсілдуванні і чому засновник російської інвесткомпанії не вважає себе винуватим.

OCCRP. Проект з розслідування корупції та організованої злочинності — об'єднання ЗМІ і репортерів, які займаються журналістськими розслідуваннями в різних регіонах світу. Заснований 2007 року. У 2017 році журналісти об'єднання брали участь у розслідуванні "Панамського архіву", ця робота була відзначена Пулітцерівською премією.

Про розслідування

У розпорядження OCCRP і литовського видання 15min.lt потрапили дані про банківські проводки литовського банку Ukio.Протягом декількох місяців журналісти OCCRP спільно з Suddeutsche Zeitung, The Guardian і іншими провідними світовими виданнями вивчали матеріали Ukio.

У 2013 році у банку Ukio, який входив до п'ятірки найбільших в Литві, відкликали ліцензію. Власника банку Володимира Романова звинуватили в шахрайстві. Крім того, Ukio запідозрили у відмиванні грошей з Росії. Романов поїхав з Литви в 2017 році і отримав політичний притулок в РФ.

Журналісти дослідили майже півтора мільйона банківських проводок і сотні документів про різні угоди. Як виявилось, у цьому банку обслуговувалось як мінімум 30 компаній, пов’язаних з "Тройка-діалог". Листування від імені цих компаній вели співробітники інвесткомпанії. А деякі з фірм здійснювали платежі на картку American Express Рубена Варданяна і на адресу близьких йому людей.

"Тройка-діалог". Одна з найбільших і найбільш репутабельних інвестиційних компаній РФ. Заснована 1991 року. За даними за 2006 рік, компанія належала партнерству, в яке входило понад 40 співробітників, більше 70% було у голови ради директорів Рубена Варданяна. З січня 2012 року належить ПАТ "Сбєрбанк Росії". Компанія також працювала деякий час в Україні та була одним з найбільшим гравців на фондовому ринку в докризовий час. "Тройка-діалог Україна" стала однією з перших компаній, проти якої Нацкомісія з цінних паперів відкрила справу про маніпулювання на ринку цінних паперів. У 2015 році українську дочку у російського держбанка викупила інвестиційна компанія ICU.

Виходячи з проаналізованих даних у 2006-2013 роках компанія "Тройка діалог" створила цілу екосистему, як мінімум з 76 взаємопов'язаних офшорних фірм, які займались відмиванням коштів.

Частина компаній відкрила рахунки в литовському банку Ukio, оформивши їх на підставних осіб, включаючи сезонних робітників з Вірменії. Журналісти з OCCRP знайшли цих людей: виявилось, що вони навіть на здогадувались, які гроші проходили по їхніх рахунках.

Як працювала російська "пральня" і на кого

На десятки офшорних рахунків "Тройки" стікалися гроші різних російських структур. Частина з них вела абсолютно легальну бізнес-діяльність, але частина грошей мала і кримінальне походження.

Журналісти називають схему, за якої працювала компанія, "плавильним котлом": гроші спочатку потрапляли на рахунок однієї компанії, а потім переміщались по створеній "екосистемі" десятки та сотні разів, перед тим як дійти до кінцевого бенефіціара. Після таких операцій виявити "брудні" гроші було вкрай складно.

За даними Міжнародного валютного фонду, обсяг грошей, який щороку відмивається у світі, сягає 2-5% світового ВВП, або до 2 трлн доларів.

Серед відомих росіян, рахунки яких спливли у розслідуванні, фігурує близький друг Володимира Путіна — віолончеліст Сергій Ролдугін. У період з 2007 по 2010 років пов’язані з ним компанії отримали від офшорної системи "тройки" 69 млн доларів.

Також засвітиласьу розслідуванні компанії із "справи Магнітського", які, як зазначає "Медуза" , перерахували 130 млн доларів на підконтрольні "Трійці" офшорні рахунки.

Сергій Магнітський разом із іншими юристами фонду Hermitage Capital звинувачував російських посадовців у розкраданні 5,4 млрд рублів з бюджету внаслідок відшкодування податків підставним фірмам. Пізніше проти Магнітського порушили справу. Російське слідство звинуватило його у допомозі голові фонду Hermitage Capital Management Вільяму Браудеру в ухиленні від сплати податків. Магнітський був підданий тортурам і помер у в'язниці у 2009 році. Адвокати юриста, його родичі, більшість російських опозиціонерів та європейських політиків вважають, що Магнітського фактично вбили. США в 2012 році затвердили санкційний список, до якого включили відповідальних за цей злочин росіян, ЄС зробив подібні заходи в 2013-му, Канада остаточно ухвалила "акт Магнітського" у 2017 році.

Крім росіян фігурують в розслідуванні і королівські особи. Як написала The Guardian, гроші від однієї з офшорних структур, пов'язаних з "Тройкою Діалог", отримували навіть благодійні компанії принца Чарльза.

У період з 2009 по 2011 рік компанія Quantus перевела на рахунок Фонду благодійних організацій принца Уельського в литовському банку Ukio 202 тисячі доларів. Як повідомляє BBC News, ці кошти були направлені на відновлення історичного маєтку на півдні Шотландії.

Загалом основні платежі, які досліджували журналісти, переважно пов'язані із самим Рубеном Варданяном, його сім'єю і найближчим колом.

Рубен Варданян Фото www.kommersant.ru

Хороша репутація, погані справи

Задіяними у відмиванні російських коштів були і репутабельні європейські банки. Деякі з них представлені в Україні. Так, Raiffeisen виступає головним підозрюваним в заяві британського Hermitage Fund до Австрійської прокуратури про підозрілі транзакції банку.

У заяви йдеться про переведення на його рахунки 634 млн доларів з литовського Ukio, а також естонської "дочки" Danske, про яку піде мова далі. За інформацією Hermitage, банк не вжив достатніх заходів для запобігання відмиванню грошей.

Ще одним банком, який представлений в Україні і був замішаний у скандалі, став Credit Agricole. З 2005 по 2012 роки на рахунки Credit Agricole в Женеві від структур "Тройки" надійшло понад 500 переказів на суму близько 150 млн доларів. Рахунки належали п'яти компаніям, зареєстрованим в офшорах і мали одних і тих же керівників.

За даними Bloomberg, голландський ING Group знав про можливу причетність до відмивання коштів одного з клієнтів, який мав депозит в московському підрозділі банку. Видання Trouw повідомило, що через московське відділення банку пройшли сотні мільйонів євро у рамках схеми пральні "Тройки".

Загалом, у відмиванні російських грошей були задіяні десятки європейських банків. Велику роль в інфраструктурі "пральні" також відігравали провідні скандинаські фінансові установи. Так, офшорні фірми, пов'язані з "Тройкою", тримали до 700 мільйонів євро на рахунках Nordea Bank. Для цього вони використовували філії в країнах Балтії.

Через країни Балтії переводив гроші також данський Danske Bank. У вересні 2018 року стало відомо про підозрілі перекази банку на 230 мільярдів доларів, які пройшли через його невелике естонське відділення з 2007 по 2015 рік.

Danske Bank звинувачують у тому, що він дозволив крихітній філії в Естонії стати центром відмивання грошей з країн колишнього СРСР, зокрема, Росії та Азербайджану. Підозри у відмиванні грошей в Danske Bank розслідуються в Данії, Естонії, Великій Британії, Франції, Німеччини та США.

Скандал вже призвів до відставки глави Danske Bank Томаса Боргена. Також банк заявив про закриття своїх філій в Естонії, Росії, Литві та Латвії.

Фото www.occrp.org

Підозрілі транзакції на суму в 6 млрд доларів зафіксовані між Danske Bank і шведським Swedbank. Британський Фонд Hermitage Capital також звернувся в поліцію, прокуратуру і управління по боротьбі з економічними злочинами Швеції зі скаргою на Swedbank.

Підозри до Swedbank виникли після оприлюднення матеріалів шведської телекомпанії SVT. За її інформацією, у період між 2007 та 2015 роками приблизно півсотні клієнтів Swedbank перевели близько 40 млрд крон (4,3 млрд доларів, а за підрахунками шведів ідеться про ще більшу суму — 5,8 млрд доларів) підозрілих коштів між Swedbank та Danske Bank.

Серед тих, хто потрапив у скандал з "Тройкою", опинився багатосраждальний Deutsche Bank. За даними німецької газети Süddeutsche Zeitung, більше 889 млн доларів надійшли з рахунків Deutsche Bank в "пральню Тройки" в період з 2003 по 2017 роки.

Російська "пральня" також перевела близько 190 мільйонів євро через підрозділ голландського ABN Amro Group. Про це повідомили газета Trouw і журнал De Groene.

Ці ж видання також повідомили про те що, близько 43 мільйонів євро були переведені на рахунок Heesen в Rabobank за будівництво двох яхт для російського сенатора Валентина Заваднікова. Гроші за інформацією видань також надійшли по схемі "тройки".

Окрім цього повідомляється, що через голландський підрозділ Turkiye Garanti Bankasi було опрацьовано транзакції на 200 млн євро двох литовських банків, які були задіяні у схемах "Тройки".

"Кругле" і "зелене"

Рубен Варданян, який став одним з головних "героїв" банківського скандалу, одразу після публікації розслідування, не заперечував, що "Тройка Діалог" використовувала для бізнесу іноземні компанії. Але, за його словами, враховуючи, що оборот групи перевищував 2 трлн рублів, він, буцімто, не міг знати про всі угоди в масштабах компанії.

Напередодні він опублікував відкритий лист , в якому повідомив про намір захищати репутацію компанії.

На думку бізнесмена, "в опублікованих матеріалах змішалося все: вирвана з контексту інформація, інтерпретації і вигадка — кругле і зелене".

"Незважаючи на те, що в більшості матеріалів йдеться про відсутність звинувачень на мою адресу, я як старший партнер "Тройки Діалог" відчуваю себе відповідальним за все, що відбувається. Наші юристи зараз вивчають усі можливі правові дії для захисту нашої репутації", — зазначається в листі.

У свою чергу, в Сбєрбанку заявили, що факти, викладені в статті, не мали і не мають до нього відношення. "Згадані операції здійснювалися з рахунків компаній, які ніколи не входили в периметр операції з купівлі Сбєрбанком компанії "Тройка Діалог". Структури Сбєрбанку не брали участі в супроводі операцій", — йдеться в заяві прес-служби банку на публікацію OCCRP.

В Кремлі такод відхрестились від "брудних грошей". Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що оцінка достовірності публікації журналістського проекту — "не питання нашого порядку денного".

За його словами, в Росії є відповідні фіскальні відомства, фінансова розвідка, які володіють усіма необхідними повноваженнями для оцінки таких публікацій на предмет достовірності .

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Як зазначалось, щороку у світі "відмивається" до 2 трлн доларів. Кейс з "Тройкою Діалог" — це лише один невеликий епізод, який став відомим свтовій спільноті.

Час від часу авторитетні фінансові установи, в тому числі банки з бездоганною рептацією, потрапляють у подібні скандали.