Суд за власної ініціативи майже втричі зменшив Насірову розмір застави

Шевченківський райсуд Києва зменшив розмір застави екс-голові Державної фіскальної служби Роману Насірову зі 100 мільйонів гривень до 36 мільйонів.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

Зазначається, що 4 березня відбулось чергове судове засідання по суті з розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні про обвинувачення екс-голови ДФС України та керівника Департаменту ДФС України, на якому було продовжено дію запобіжних заходів фігурантам справи.

"Суд продовжив дію запобіжних заходів екс-голові ДФС та керівнику ДФС України, однак, за власної ініціативи, зменшив заставу для колишнього очільника ДФС України зі 100 млн гривень до 36 млн гривень відповідно до розміру цивільного позову у кримінальному провадженні", - йдеться у повідомленні.

У САП додали, що під час судового засідання стороною обвинувачення не було зачитано жодної сторінки обвинувального акту.

Повідомляється, що наступне засідання призначено на 15:30 год. 14 березня.

Нагадаємо:

Раніше суд арештував 300 тисяч доларів на британських рахунках екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, які він раніше не вказував у деклараціях.

Він не декларував кошти, однак вказав їх у декларації кандидата в президенти.

САП попросила арештувати ці 300 тисяч доларів США.

Насірова звинувачують у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні.

Кабінет міністрів звільнив його ще 31 січня 2018 року.

11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, та наказав виплатити йому компенсацію у 184 тисячі гривень.

Наразі досудове слідство вже завершене. 6 грудня суд почав розглядати справу по суті, однак все ще читає обвинувальний акт.

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