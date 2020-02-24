Суд відновив Насірова на посаді голови ДФС
Понеділок, 24 лютого 2020, 11:51
Джерело: постанова Шостого апеляційного адміністративного суду
Дослівно: "Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 11 грудня 2018 року в частині визнання протиправним та скасування розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 року №35-р "Про звільнення ОСОБА_1 (Насірова Р.М. – ред.) з посади Голови Державної фіскальної служби України" залишити без змін".
Деталі: Таким чином, суд залишив без задоволення апеляційні скарги Кабінету Міністрів України, Державної фіскальної служби України, Народного депутата України Андрія Журжія.
Передісторія:
- За даними САП, Насіров у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу його компаній.
- Тим самим дії Насірова нібито завдали державі збитків у розмірі близько 2 млрд гривень.
- У ніч на 3 березня 2017 року детективи НАБУ вручили Насірову повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
- У ніч на 8 березня Солом'янський райсуд Києва арештував Насірова з альтернативою внесення застави в 100 млн. гривень.
- 16 березня дружина Насірова внесла за нього заставу.
- 7 грудня 2017 року Шевченківський районний суд Києва розпочав розглядати справу Насірова по суті.
- Кабінет міністрів спочатку відсторонив, а потім звільнив Насірова.
- 1 грудня 2018 року Окружний адмінсуд Києва поновив Насірова на посаді голови ДФС і наказав виплатити йому компенсацію 184 тисячі гривень. Уряд оскаржив це рішення. Крім того, наразі ДФС перебуває у стані ліквідаці – її реформують у Податкову та Митну служби.
- На початку листопада 2019 року справу Насірова передали до новоствореного Вищого антикорупційного суду, який почав наново її розглядати.
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