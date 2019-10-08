Насіров орендував у митниці елітний будинок за 6,7 тисяч гривень на місяць

У 2016 році тодішній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров орендував у профспілки митниці двоповерховий котедж в "Конча-Заспі" за 6,7 тисяч гривень на місяць.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

"Це 15 гектарів землі в Кончі-Заспі, які 2000 року Київська міська рада безкоштовно передала Державній митній службі. За оціночною вартістю ділянка нині коштує майже 300 млн гривень", - написав Нефьодов.

Фото: BIHUS.info

Там, за його словами, митники мали б звести базу відпочинку і реабілітаційний центр "Конча-Заспа".

"Замість цього, як ми місяць тому дізнались під час інвентаризації майна, там звели 28 будинків - 9 дерев'яних та 19 цегляних, підстанцію та свердловину. А потім профспілка митниці ці будинки віддала в оренду керівництву митниці", - заявив він.

"Наприклад, оцей п'ятикімнатний двоповерховий дерев'яний котедж на фото - 177 кв м з меблями, сантехнікою та навіть постіллю і посудом у 2016 році орендував колишній голова Державна фіскальна служба Роман Насіров", - наголосив Нефьодов.

Фото: BIHUS.info

"У його розпорядженні будинок до 2033 року, ціна – 6,770 тисяч гривень на місяць. Зараз працюємо, аби повернути елітну нерухомість назад до профспілки і продати на аукціоні. І такого у нас ще багато - купа активів ДФС має дивний юридичний статус", - підсумував він.

Нагадаємо:

2 березня 2017 року детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру.

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015 – 2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

8 березня 2017 року Солом'янський райсуд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення застави 100 мільйонів гривень.

16 березня дружина внесла за нього заставу.

Насіров подав позов до Окружного адмінсуду Києва про те, що начебто не відповідав як голова ДФС за надання розстрочок, чим хотів перекласти всю відповідальність на місцеві податкові інспекції.

1 грудня 2018 року ОАСК під головуванням одіозного Євгена Аблова задовольнив позов, поновивши Насірова на посаді голови ДФС і наказавши виплатити йому компенсацію 184 тисячі гривень.

НАБУ, САП та держпідприємство "Укргазвидубування", за допомогою якого компанії Онищенка видобували газ, оскаржили рішення суду.

У червні 2019 року судді апеляційного суду Андрій Парінов, Олександр Беспалов та Наталія Літвінова спершу усунула від цієї справи НАБУ і САП, а потім ухвалила рішення на користь Насірова.

Економічна правда