РосЗМІ заявили про затримання екс-менеджера Курченка, якого розшукує Україна
Євгена Калініна - громадянина РФ, екс-виконавчого директора компанії Сергія Курченка "СЄПЕК" - було затримано в аеропорту Афін (Греція) за запитом України і відправлено до в'язниці.
Про це 2 березня повідомляє російський ТАСС з посиланням на адвоката Калініна Янніса Рахіотіса.
Згідно з повідомленням, Калініна було затримано у четвер, 28 лютого, 1 березня відбулося слухання за фактом затримання, після чого Калініна відправили до в'язниці Корідаллос, допоки в Грецію не доставлять український запит на його екстрадицію.
Як повідомив Рахіотіс, Калініна внесено до списків сайту "Миротворець", і у разі видачі Україні йому "загрожує небезпека". Про інцидент він також поінформував російське посольство в Афінах.
У свою чергу у посольстві РФ в Греції заявили, що "надають затриманому усю необхідну допомогу".
Євгена Калініна було оголошено у розшук 29 травня 2017 року, його звинувачують в ухилянні від сплати податків, створенні злочинної організації та службовому підробленні.
До 2011 року Калінін обіймав посаду віце-президента "ТНК-ВР Коммерс" (українська "донька" російської компанії "ТНК-ВР Холдинг"), у 2013-2014 роках був виконавчим директором холдингу СЄПЕК, очолюваного "гаманцем" Віктора Януковича Сергієм Курченком.
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