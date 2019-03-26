"Укрнафта" отримала 6,6 мільярда прибутку в 2018 році

Компанія "Укрнафта" за підсумками 2018 року одержала 6,628 мільярда гривень чистого прибутку в порівнянні з 101,771 мільйона гривень прибутку в 2017 році.

Про це йдеться в повідомленні про проведення зборів акціонерів компанії.

На дивіденди за 2018 рік планується направити 50% чистого прибутку, інші 50% - на розвиток товариства.

Виплату дивідендів НАК "Нафтогаз України", якому належить 50%+1 акція "Укрнафти", планується здійснити до 1 липня 2019 року, іншим акціонерам - до 25 жовтня 2019 року.

"Укрнафта" в 2018 році збільшила видобуток нафти і газового конденсату на 5% (на 0,069 млн тонн) в порівнянні з 2017 роком - до 1,448 млн тонн.

Видобуток газу знизився на 2,3% (на 0,026 млн куб м) - до 1,082 млрд куб м, виробництво зрідженого газу - на 5,2% (на 6 тис тонн), до 110 тис тонн.

"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни.

НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, - близько 42% акцій.

Нагадуємо:

За 2018 рік "Укрнафта" заплатила до бюджету 15,54 млрд грн і посіла 4 місце у рейтингу найбільших платників податків.

В той же час компанія залишається лідером за обсягом податкового боргу.

"Укрнафта" з середини червня до початку 2019 року наростила податковий борг перед держбюджетом на 1,62 млрд грн - до 14,609 мільярда гривень.

Загалом борг системи підприємств ПАТ "Укрнафта" становить 16,4 млрд грн. Це 16% усього податкового боргу.

Економічна правда