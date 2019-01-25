100 найбільших платників податків поповнили бюджет майже на 300 мільярдів

100 найбільших компаній Офісу великих платників податків перерахували до зведеного бюджету 291,7 мільярдів гривень.

Про це повідомляється на сайті Офісу.

Ця цифра більше на 14% у порівнянні з минулорічними показниками.

Найбільше податків в 2018 році заплатили ПАТ "Укргазвидобування" - 41,26 млрд грн (за 2017 рік - 50,46 млрд грн) і НАК "Нафтогаз України" - 28,12 млрд грн (у 2017 році 11,52 млрд грн).

На третьому місці - ПрАТ "А / Т тютюнової компанії" В.А.Т. Прилуки "- 16,05 млрд грн (14,06 млрд грн в 2017 році).

На четвертому -" Укрнафта "(15,54 млрд грн , в 2017 році - 10,36 млрд грн), на п'ятому - ПрАТ "Філіп Морріс Україна" (14,77 млрд грн, у 2017 році - 13,57 млрд грн).

Далі розташувалися ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна (9,66 млрд грн), ПАТ "Укртатнафта" (9,13 млрд грн), АТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" (7,4 млрд грн), АТ "Укртрансгаз" (6, 64 млрд грн) і ДП "Енергоринок" (6,54 млрд грн).

Нагадаємо, у реєстрі на 2019 рік до найбільших платників податків додали 136 компаній.