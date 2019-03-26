"Укрнафта" получила 6,6 миллиарда прибыли в 2018 году

Компания "Укрнафта" по итогам 2018 года получила 6,628 миллиарда гривен чистой прибыли по сравнению с 101,771 миллиона гривен прибыли в 2017 году.

Об этом говорится в сообщении о проведении собрания акционеров компании.

На дивиденды за 2018 год планируется направить 50% чистой прибыли, оставшиеся 50% - на развитие общества.

Выплату дивидендов НАК "Нафтогаз Украины", которому принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", планируется осуществить до 1 июля 2019 года, остальным акционерам – до 25 октября 2019 года.

"Укрнафта" в 2018 году увеличила добычу нефти и газового конденсата на 5% (на 0,069 млн тонн) по сравнению с 2017 годом – до 1,448 млн тонн.

Добыча газа снизилась на 2,3% (на 0,026 млн куб м) – до 1,082 млрд куб м, производство сжиженного газа – на 5,2% (на 6 тыс тонн), до 110 тыс тонн.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, – около 42% акций.

Напоминаем:

За 2018 год "Укрнафта" заплатила в бюджет 15,54 млрд грн и заняла 4 место в рейтинге крупнейших налогоплательщиков.

В то же время компания остается лидером по объему налогового долга.

"Укрнафта" с середины июня до начала 2019 года нарастила налоговый долг перед госбюджетом на 1,62 млрд грн - до 14,609 миллиарда гривен.

В целом долг системы предприятий ПАО "Укрнафта" составляет 16,4 млрд грн. Это 16% всего налогового долга.

Экономическая правда