США: "Північний потік—2" підриває енергетичну безпеку Європи

Міністр енергетики США Рік Перрі заявив що президент Дональд Трамп і його адміністрація рішуче виступають проти реалізації проекту "Північний потік - 2".

Про це він сказав у ході інавгураційної міністерської зустрічі Трансатлантичного партнерства з енергетичного співробітництва, повідомляє посольство України у США.

За його словами, "Північний потік-2" разом із "Турецьким потоком" дозволить Москві реалізувати її публічні погрози припинити транзит газу територією України.

"Ігри в політику з постачанням енергії, проведення кібернетичних атак та кампаній з дезінформації не є поведінкою відповідальної нації. Російські зусилля зі здійснення тиску на Європу тепер включають набір гібридних інструментів, що використовуються для посилення впливу.

Зазначене включає в себе дії РФ з використання комерційних структур, часто через розвиток інфраструктури, для розповсюдження зловмисного впливу, дезінформації та політичного примусу. "Північний потік-2" та "Турецький потік" і представляють цю динаміку, що також включає в себе непрозору тактику у сфері цивільної ядерної енергетики", - наголосив міністр.

Читайте детальніше на сайті "Європравди": "Nord Stream-2 під контролем: чому рішення ЄС не означає поразки України".

Нагадуємо:

Раніше прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що РФ збереже транзит газу у Європу через Україну після 2019 року за певних умов.

Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Панкін заявив, що, якщо РФ і Україна не зможуть домовитися щодо транзиту газу і "залишатимуться проблеми з "Північним потоком - 2", то у європейських споживачів виникнуть труднощі. При цьому він заявив, що Росія готова продовжувати транзит поставок газу в Європу через Україну, але на своїх умовах.

Єврокомісія висунула пропозицію НАК "Нафтогаз України" та російському "Газпрому" щодо умов транзиту газу після 2019 року.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що пропозиція - "це певна точка відліку", але деталі не розкрив.

"Газпром" заявив, що може зберегти транзит газу через Україну у розмірі 10-15 млрд кубометрів на рік, якщо українська сторона доведе економічну доцільність нового контракту.

Планується, що з кінця 2019 року газотранспортний коридор "Північний потік-2" буде транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Противники проекту - Польща, країни Балтії, Україна та США - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже поставляє близько третини обсягів газу в ЄС.

Країни Євросоюзу дійшли згоди з приводу регулювання проекту "Північний потік-2".

Однією з узгоджених пропозицій стало те, що відповідальність за газопроводи з третіми країнами, такими як Росія, лежить на країні, де газопровід вперше стикується з європейською мережею.

Таким чином, Берлін і Париж домовилися, що всі рішення по "Північному потоку-2" буде приймати Німеччина.

Українська правда