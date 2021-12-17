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Другу нитку газопроводу "Північний потік-2" почали заповнювати газом

П'ятниця, 17 грудня 2021, 14:28
 
nord-stream2.com

Процедура із заповнення газом другої нитки газопроводу "Північний потік-2" розпочалася 17 грудня.

Про це заявила компанія-оператор Nord Stream 2 AG, повідомляє "Європейська правда".

"Аналогічно до процедури, проведеної за першою ниткою, друга нитка буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти необхідного рівня обсягу та тиску", - йдеться у заяві.

Зазначається, що раніше на другій нитці було успішно завершено пусконалагоджувальні роботи для контролю цілісності газопроводу.

Про заповнення газом першої нитки "Північного потоку"-2 стало відомо на початку жовтня.

Нагадаємо, німецький енергетичний регулятор заявив, що рішення про повну сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" не варто очікувати у першій половині наступного року.

У листопаді Федеральне мережеве агентство Німеччини тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора російського газопроводу "Північний потік-2". 

Лідерка німецьких "Зелених", міністерка закордонних справ у новому уряді Анналена Бербок заявила, що зараз не бачить підстав для запуску добудованого російського газопроводу "Північний потік-2".

Європейська правда

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Північний потік

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