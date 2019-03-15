США: "Северный поток—2" подрывает энергетическую безопасность Европы

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что президент Дональд Трамп и его администрация решительно выступают против реализации проекта "Северный поток - 2".

Об этом он сказал в ходе инаугурационной министерской встречи трансатлантического партнерства по энергетическому сотрудничеству, сообщает посольство Украины в США.

По его словам, "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" позволит Москве реализовать ее публичные угрозы прекратить транзит газа по территории Украины.

"Игры в политику с поставкой энергии, проведение кибернетических атак и кампаний по дезинформации не является поведением ответственной нации. Российские усилия по осуществлению давления на Европу теперь включают набор гибридных инструментов, используемых для усиления воздействия.

Указанное включает в себя действия РФ по использованию коммерческих структур, часто путем развития инфраструктуры, для распространения вредоносного влияния, дезинформации и политического принуждения. "Северный поток-2" и "Турецкий поток" и представляют эту динамику, что также включает в себя непрозрачную тактику в сфере гражданской ядерной энергетики", - подчеркнул министр.

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Напоминаем:

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что РФ сохранит транзит газа в Европу через Украину после 2019 года при определенных условиях.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что, если РФ и Украина не смогут договориться о транзите газа и "оставаться проблемы с" Северным потоком - 2 ", то у европейских потребителей возникнут трудности. При этом он заявил, что Россия готова продолжать транзит поставок газа в Европу через Украину, но на своих условиях.

Еврокомиссия выдвинула предложение НАК "Нафтогаз Украины" и российскому "Газпрому" об условиях транзита газа после 2019 года.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что предложение - "это определенная точка отсчета", но детали не раскрыл.

"Газпром" заявил, что может сохранить транзит газа через Украину в размере 10-15 млрд кубометров в год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта.

Планируется, что с конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта – Польша, страны Балтии, Украину и США – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Страны Евросоюза пришли к согласию по поводу регулирования проекта "Северный поток-2".

Одним из согласованных предложений стало то, что ответственность за газопроводы с третьими странами, такими как Россия, лежит на стране, где газопровод впервые стыкуется с европейской сетью.

Таким образом, Берлин и Париж договорились, что все решения по "Северному потоку-2" будет принимать Германия.

Украинская правда