У МВС хочуть залучити власників доріг до встановлення камер відеофіксації

У Міністерстві внутрішніх справ хочуть залучити органи місцевого самоврядування та власників автомобільних доріг до встановлення камер відеофіксації.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

"Наразі впровадження системи автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху знаходиться на стадії, коли необхідно залучати органи місцевого самоврядування та власників автомобільних доріг. МВС ініціювало внесення змін до бюджетного кодексу, в грудні 2018 року Верховна Рада підтримала їх", ‑ сказав очільник МВС Арсен Аваков.

За його словами, відтепер 50% коштів надходитиме до загального бюджетного фонду бюджету, 30% до органів місцевої влади, а 20% до МВС та Нацполіції на забезпечення фіксації порушень правил дорожнього руху та відправки листів-повідомлень про порушення.

Аваков додав, що у МВС розрахували першочергову потребу в камерах для запуску системи автоматичної фіксації порушення ПДР.

"Це 1776 камер, з яких 1187 – камери на дорогах населених пунктів, а 589 – на дорогах державного значення. Ще в кінці минулого року МВС розробило систему обробки даних, як ключовий елемент автоматичної фіксації. Протягом місяця проводилось тестування роботи системи. За результатами поліцейськими винесено більше 15,5 тисяч тестових постанов про адміністративні правопорушення", ‑ зазначив міністр.

Нагадаємо: У листопаді 2017 року Міністерство внутрішніх справ планувало за півтора роки розмістити на автодорогах 4 тисячі камер для фотовідеофіксації. У червні 2018 року у МВС заявили, що для введення автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху необхідно понад 1,1 мільярда гривень.

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Українська правда