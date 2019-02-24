NASA дозволило SpaceX запуск корабля Crew Dragon на МКС

Американське космічне агентство NASA остаточно схвалило тестовий запуск космічного корабля SpaceX Crew Dragon до Міжнародної космічної станції (МКС) 2 березня.

Про це пише Reuters.

Рішення NASA знімає основну перешкоду для компанії SpaceХ в її прагненні відродити польоти американських астронавтів у космос після того, як програми пілотованих польотів на човниках Shuttle були припинені в 2011 році.

Агентство NASA виділило компанії SpaceX $ 2,6 мільярда доларів, а конкуруючій компанії Boeing $ 4,2 мільярда доларів для створення окремих систем запуску ракети і капсули для доставки американських астронавтів на МКС.

"Після цілого дня брифінгів та обговорень NASA і SpaceX приступають до планів провести перший випробувальний політ Crew Dragon без екіпажу на Міжнародну космічну станцію", - йдеться в заяві НАСА.

Наразі всі екіпажі доставляються на МКС і назад на Землю російськими кораблями "Союз".

Українська правда