NASA разрешило SpaceX запуск корабля Crew Dragon на МКС

Американское космическое агентство NASA окончательно одобрило тестовый запуск космического корабля SpaceX Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) 2 марта.

Об этом пишет Reuters.

Решение NASA снимает основную преграду для компании SpaceХ в ее стремлении возродить полёты американских астронавтов в космос после того, как программы пилотируемых полётов на челноках Shuttle были прекращены в 2011 году.

Агентство NASA выделило компании SpaceX $2,6 миллиарда долларов, а конкурирующей компании Boeing $4,2 миллиарда долларов для создания отдельных систем запуска ракеты и капсулы для доставки американских астронавтов на МКС.

"После целого дня брифингов и обсуждений NASA и SpaceX приступают к планам провести первый испытательный полет Crew Dragon без экипажа на Международную космическую станцию", - говорится в заявлении НАСА.

В настоящее время все экипажи доставляются на МКС и обратно на Землю российскими кораблями "Союз".

Украинская правда