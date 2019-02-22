Brexit: депутати партії Мей готові відкласти вихід Британії з ЄС
Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей стикається із загрозою нового повстання з боку консервативних депутатів, які мають намір уникнути виходу країни з ЄС без угоди.
Про це повідомляє Sky News.
Близько 35 депутатів Консервативної партії можуть підтримати рішення Палати громад відкласти вихід Великої Британії з ЄС, якщо прем'єр-міністр не зможе забезпечити достатню підтримку для своєї угоди по Brexit.
Група депутатів-консерваторів Brexit Delivery Group попередила, що може проголосувати за вимогу продовжити членство Британії в ЄС наступного тижня.
Прем'єр-міністр все ще намагається отримати "юридично зобов'язуючі зміни" від ЄС в угоді щодо ірландської кордону.
Цими вихідними Мей проведе переговори з лідерами ЄС на саміті з лідерами арабських країн в Шарм-ель-Шейху в рамках останніх спроб домогтися змін.
Якщо вона не представить свою угоду по Brexit в Палату громад для ще одного "значимого" голосування до середи, Мей пообіцяла дозволити депутатам голосувати за варіанти Brexit в той самий день.
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