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Brexit: депутати партії Мей готові відкласти вихід Британії з ЄС

П'ятниця, 22 лютого 2019, 14:50
 

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей стикається із загрозою нового повстання з боку консервативних депутатів, які мають намір уникнути виходу країни з ЄС без угоди.

Про це повідомляє Sky News.

Близько 35 депутатів Консервативної партії можуть підтримати рішення Палати громад відкласти вихід Великої Британії з ЄС, якщо прем'єр-міністр не зможе забезпечити достатню підтримку для своєї угоди по Brexit.

Група депутатів-консерваторів Brexit Delivery Group попередила, що може проголосувати за вимогу продовжити членство Британії в ЄС наступного тижня.

Прем'єр-міністр все ще намагається отримати "юридично зобов'язуючі зміни" від ЄС в угоді щодо ірландської кордону.

Цими вихідними Мей проведе переговори з лідерами ЄС на саміті з лідерами арабських країн в Шарм-ель-Шейху в рамках останніх спроб домогтися змін.

Якщо вона не представить свою угоду по Brexit в Палату громад для ще одного "значимого" голосування до середи, Мей пообіцяла дозволити депутатам голосувати за варіанти Brexit в той самий день.

Європейська правда

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