Brexit: депутаты партии Мэй готовы отложить выход Британии из ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сталкивается с угрозой нового восстания со стороны консервативных депутатов, намеревающихся избежать выхода страны из ЕС без соглашения.

Об этом сообщает Sky News.

Около 35 депутатов Консервативной партии могут поддержать решение Палаты общин отложить выход Великобритании из ЕС, если премьер-министр не сможет обеспечить достаточно поддержки для своего соглашения по Brexit.

Группа депутатов-консерваторов Brexit Delivery Group предупредила, что может проголосовать за требование продлить членство Великобритании в ЕС на следующей неделе.

Премьер-министр все еще пытается получить "юридически обязывающие изменения" от ЕС в соглашении относительно ирландской границы.

В эти выходные Мэй проведет переговоры с лидерами ЕС на саммите с лидерами арабских стран в Шарм-эль-Шейхе в рамках последних попыток добиться изменений в соглашении.

Если она не представит свое соглашение по Brexit в Палату общин для еще одного "значимого" голосования к среде, Мэй пообещала разрешить депутатам голосовать за варианты Brexit в тот же день.

Европейская правда