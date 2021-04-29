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ЄС фінально ратифікував угоду про торгівлю з Британією після Brexit

Четвер, 29 квітня 2021, 15:35
 

Рада ЄС схвалила торгову угоду щодо відносин з Британією після Brexit, а також угоду про співпрацю і безпеку інформації, що є фінальним кроком у ратифікації угоди Євросоюзом. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на офіційне повідомлення пресслужби.

Тепер Британія отримає повідомлення про завершення внутрішніх процедур у ЄС, після чого угоди та супроводжуючі тексти будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС та набудуть чинності з 1 травня.

Нагадаємо, про досягнення згоди між сторонами оголосили ще 24 грудня, а підписання відбулося 30 грудня. Через те, що перемовини тривали майже до останнього моменту, ЄС не встиг ратифікувати угоду до того, як Британія з 1 січня вийшла з єдиного ринку, і досі вона застосовувалася попередньо.

Європарламент ратифікував угоду 27 квітня.

Зазначимо, попри укладення і ратифікацію угоди, низка питань у відносинах між ЄС та Британією досі не вирішені остаточно, зокрема щодо риболовлі. Проблемним залишається питання руху товарів між Ірландією - членом ЄС, Північною Ірландією та рештою Британії. 

У березні Євросоюз почав юридичну процедуру проти Британії через те, що Лондон в односторонньому порядку змінив торгові вимоги щодо Північної Ірландії, продовживши перехідний період до початку перевірок товарів, які ввозяться до Північної Ірландії, щоб спростити їхній рух. З цієї причини Європарламент відкладав голосування за ратифікацію угоди. 

У той же час, в самій Північній Ірландії загострилося невдоволення юніоністів з приводу того, що між регіоном та рештою Британії фактично з’явився кордон. 

Більше на цю тему - у статті: Brexit на Різдво: як Британія та ЄС домовилися уникнути "жорсткого" розлучення,

а також: Метастази Brexit: куди заведуть Північну Ірландію нові масові протести.

Європейська правда

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ЄС Brexit торгівля

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