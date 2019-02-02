Порошенко показав майже 20 мільйонів дивідендів і відсотків
Президент України Петро Порошенко отримав 19,675 мільйонів гривень дивідендів та відсотків.
Відповідні зміни майнового статусу глави держави оприлюднено в Єдиному державному реєстрі декларацій.
Зокрема, 18 млн 550 тис 829 грн Порошенко отримав в якості дивідендів від закритого інвестфонду "Прайм Ессетс Капітал", який управляє активами президента.
У "Міжнародному Інвестиційному Банку", акціями якого володіє глава держави, Порошенко отримав проценти у сумі 1 млн 125 тыс 126 грн.
Нагадаємо:
У листопаді 2018 р. Порошенко задекларував 60 млн грн, які надійшли на його рахунки як фізичної особи від фонду "Прайм Ессетс Капітал", який управляє активами президента.
В АП заявили, що дивіденди надходять за період 2015-2018 рр., а збільшення задекларованих сум не пов'язане з ростом матеріального достатку. Також в адміністрації зазначили, що Порошенко направить кошти "на розвиток державності, ідей євроатлантичної інтеграції, підтримку створення єдиної помісної православної церкви, розвитку української мови".
У грудні в адміністрації президента повідомили, що трастовий керуючий Rothschild Trust (Schweiz) розглянув результати багаторічної діяльності з управління корпорацією "Roshen" і вперше за три роки ухвалив рішення перерахувати Петру Порошенку частку прибутку (дивіденди) в розмірі понад 556,7 млн грн.
Українська правда
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