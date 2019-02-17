У Мінфіні розповіли, коли економіка України наздожене Польщу

Міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що після падіння 2014 року українська економіка стабілізувалася і повернулася до режиму постійного зростання.

Про це вона сказала в ефірі "Радіо Свобода".

За її словами, золотовалютні резерви на сьогодні - найвищі за останніх 5 років. Голова Мінфіну підкреслила, що до 2014 року економіка України була "хворою", а потім зазнала впливу російської агресії, тому головним завданням уряду було стабілізувати її.

"Це було зроблено. Зараз вже 12 кварталів поспіль економіка України зростає. Якщо подивитися на результат, якого ми досягли за попередні 4 роки, звичайно, він незвичайний, якщо можна так сказати. І мало хто вірив насправді, що нам вдасться так швидко стабілізувати економіку і повернутися вже, можна сказати, до стабільного зростання", - заявила вона.

"Інфляція - менше 10%. Золотовалютні резерви на сьогодні - найвищі за останніх 5 років. Якщо говорити про ситуацію макроекономічну, то вона є досить стабільною на сьогоднішній день", - розповіла Маркарова.

За її словами, якщо українська економіка розвиватиметься теперішніми темпами, то наздожене Польщу через 50 років.

"І якщо Україна збереже статус-кво такий, як зараз, то для того, щоб наздогнати Польщу, таку, як вона є сьогодні, треба 50 років. Це, звичайно, для нас задовгий термін. І ми точно плануємо і маємо рецепти, як зробити, щоб наздогнати швидше", - зазначила міністр.

Нагадаємо:

Раніше у Мінекономрозвитку заявили, що основним джерелом економічного зростання у 2018 році був внутрішній попит.

Реальний валовий внутрішній продукт в четвертому кварталі 2018 року збільшився на 3,4% до аналогічного періоду 2017 року.

У третьому кварталі зростання становило 2,8%, у другому - 3,8% і в першому - 3,1%.

По відношенню до попереднього кварталу економіка країни в четвертому кварталі минулого року додала 1,1%.

Нацбанк України в кінці січня 2019 року погіршив оцінку зростання ВВП України в минулому році з 3,4% до 3,3%, оцінюючи його в четвертому кварталі в 3,3%.