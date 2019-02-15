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У МЕРТ назвали основне джерело зростання економіки торік

П'ятниця, 15 лютого 2019, 16:10
 

Основним джерелом економічного зростання у 2018 році був внутрішній попит.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку на сторінці у Facebook.

"На 3,4% зріс ВВП України у ІV кварталі 2018 року порівняно аналогічним періодом у 2017 році. В цілому за нашими оцінками зростання ВВП у 2018 становитиме 3,2%. Основним джерелом економічного зростання був внутрішній попит - споживчий та інвестиційний, що позитивно відобразилося на сільському господарстві, будівництві і торгівлі", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що результати могли бути ще кращими, але через агресію РФ, а саме обмеження діяльності економічних суб’єктів та блокування діяльності морських портів Азовського моря деякі види промисловості показали негативні результати діяльності.

Нагадуємо:

Реальний валовий внутрішній продукт в четвертому кварталі 2018 року збільшився на 3,4% до аналогічного періоду 2017 року.

У третьому кварталі зростання становило 2,8%, у другому - 3,8% і в першому - 3,1%.

По відношенню до попереднього кварталу економіка країни в четвертому кварталі минулого року додала 1,1%.

Нацбанк України в кінці січня 2019 року погіршив оцінку зростання ВВП України в минулому році з 3,4% до 3,3%, оцінюючи його в четвертому кварталі в 3,3%.

Економічна правда

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МЕРТ ВВП економіка

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