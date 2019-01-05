У Конгресі США готуються блокувати зняття санкцій з компаній Дерипаски

У Конгресі США демократи обговорюють варіанти запобігання скасуванню санкцій з компаній російського мільярдера Олега Дерипаски.

Про це пише видання Daily Beast.

У п'ятницю лідер демократів у Сенаті Чак Шумер підготував резолюцію, яка не підтримує вже прийняте рішення Мінфіну США зняти санкції з підприємств EN +, Rusal і EuroSibEnergo

"Я роблю це не тому, що вирішив, що Конгресу слід вжити заходів проти цього - я поки що не прийняв таке рішення, - а щоб зберегти процедурні можливості для внесення такої резолюції, якщо вона знадобиться", - сказав Шумер.

Він зазначив, що конгресмени продовжать оцінювати підстави для рішення адміністрації президента Дональда Трампа зняти санкції з підприємств, підконтрольних Дерипасці.

Знадобилася б проста більшість як в Палаті представників, так і в Сенаті, щоб документ потрапив на стіл президента США. Але Трамп майже напевно накладе вето на це рішення, тому законодавці повинні зібрати воєдино достатньо голосів, щоб обійти президентське вето.

У разі успіху рішення не дозволить Казначейству скасувати санкції щодо контрольованих Дерипаскою компаній EN +, Rusal і EuroSibEnergo.

Крім того закон про протидію ворогам Америки через санкцій (CAATSA) прийнятий переважною більшістю голосів у Конгресі всупереч запереченням Трампа, дозволяє Палаті і Сенату блокувати зусилля Білого дому зі зміни санкцій шляхом прийняття спільного рішення про несхвалення таких дій протягом 30 днів після оголошення адміністрації.

Законодавці, які брали участь в переговорах, повідомили The Daily Beast, що CAATSA, мабуть, є найкращим законодавчим засобом для блокування зняття санкцій з підприємств, пов'язаних з Дерипаскою.

Українська правда