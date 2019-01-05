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В Конгрессе США готовятся блокировать снятие санкций с компаний Дерипаски

Суббота, 5 января 2019, 08:26

В Конгрессе США демократы обсуждают варианты предотвращения снятия санкций с компаний российского миллиардера Олега Дерипаски.

Об этом пишет издание Daily Beast.

В пятницу лидер демократов в Сенате Чак Шумер подготовил резолюцию, которая не поддерживает уже принятое решение Минфина США снять санкции с компаний EN +, Rusal и EuroSibEnergo.

"Я делаю это не потому, что решил, что Конгрессу следует принять меры против этого — я пока что не принял такое решение, — а чтобы сохранить процедурные возможности для внесения такой резолюции, если она понадобится", — сказал Шумер.

Он отметил, что конгрессмены продолжат оценивать основания для решения администрации президента Дональда Трампа снять санкции с компаний, подконтрольных Дерипаске.

Потребовалось бы простое большинство как в Палате представителей, так и в сенате, чтобы документ попал на стол президента США. Но Трамп почти наверняка наложит вето на эту меру, поэтому законодатели должны собрать воедино достаточно голосов, чтобы отменить президентское вето.

В случае успеха решение не позволит Казначейству отменить санкции в отношении контролируемых Дерипаской компаний EN +, Rusal и EuroSibEnergo.

Кроме того  закон о противодействии врагам Америки через санкций (CAATSA) принятый подавляющим большинством голосов в Конгрессе вопреки возражениям Трампа, позволяет Палате и Сенату блокировать усилия Белого дома по изменению санкций путем принятия совместного решения о неодобрении таких действий в течение 30 дней после объявления администрации.

Законодатели, участвовавшие в переговорах, сообщили The Daily Beast, что CAATSA, по-видимому, является лучшим законодательным средством для блокирования снятия санкций с предприятий, связанных с Дерипаской.

Украинская правда

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