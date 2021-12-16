Україна імпортувала вугілля на 2 мільярди доларів. Понад 60% – з Росії

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Україна у січні-листопаді 2021 року імпортувала кам'яне вугілля та антрацит на 2,07 мільярда доларів, що на 32,7% більше, ніж у січні-листопаді 2020 року (1,56 мільярда доларів).

Про це йдеться у даних Державної митної служби.

Україна збільшила імпорт кам'яного вугілля та антрациту на 14,9% (на 2,3 млн тонн) порівняно з аналогічним періодом 2020 року – до 17 млн тонн.

Із Російської Федерації надійшло вугілля на 1,34 млрд доларів (частка в імпорті 64,67%), США – на 398,19 млн доларів (19,25%), Казахстану – на 220,66 млн доларів (10,67%), інших країн – на 111,97 млн доларів (5,41%).

Експорт Україною вугілля за 11 місяців 2021 року становив 4,98 тис. тонн на 0,8 млн доларів, переважно у Словаччину, Угорщину та Болгарію.

Нагадуємо:

Запаси вугілля на складах теплових електростанцій України на 14 грудня становлять 459,6 тис. тонн, що майже втричі менше, ніж на аналогічну дату минулого року (1,3 млн тонн).

Більшість енергоблоків ТЕС "Центренерго" не працюють через відсутність палива.

Компанія стикається з проблемами при закупівлі вугілля, враховуючи його дефіцит на світових ринках.

Економічна правда