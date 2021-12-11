У Великій Британії заявили про те, що необхідно шукати альтернативи газу з Росії

Великобританія та її союзники повинні працювати над пошуком альтернатив постачання газу з Росії.

Про це заявила глава британського МЗС Ліз Трасс.

Вона планує працювати з партнерами, "щоб переконатися, що вільні демократичні країни мають можливість отримати альтернативу російським постачанням газу".

"Країни вільного світу приймали короткострокові рішення, щоб отримати дешеві джерела енергії, доступне фінансування. Проте такі кроки в довгостроковій перспективі завдають шкоди свободі та демократії. Ми не можемо знову повторити цю помилку", - додала Трасс.

Нагадуємо:

У Ліверпулі цими вихідними проходять переговори глав МЗС країн G7. Однією з головних тем, як очікується, буде занепокоєння Заходу, що викликає, присутність російських військ поблизу України.