У Великій Британії заявили про те, що необхідно шукати альтернативи газу з Росії
Великобританія та її союзники повинні працювати над пошуком альтернатив постачання газу з Росії.
Про це заявила глава британського МЗС Ліз Трасс.
Вона планує працювати з партнерами, "щоб переконатися, що вільні демократичні країни мають можливість отримати альтернативу російським постачанням газу".
"Країни вільного світу приймали короткострокові рішення, щоб отримати дешеві джерела енергії, доступне фінансування. Проте такі кроки в довгостроковій перспективі завдають шкоди свободі та демократії. Ми не можемо знову повторити цю помилку", - додала Трасс.
Нагадуємо:
У Ліверпулі цими вихідними проходять переговори глав МЗС країн G7. Однією з головних тем, як очікується, буде занепокоєння Заходу, що викликає, присутність російських військ поблизу України.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua