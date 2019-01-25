У Давосі обговорили "за" і "проти" єдиної банківської системи ЄС

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте певен, що перш ніж впроваджувати єдину банківську систему ЄС, треба мінімізувати ризики для кожної країни.

Про це Рютте сказав в ході Всесвітнього економічного форуму в Давосе, повідомляє "Укрінформ".

"Перед тим, як запроваджувати Єдину банківську систему, потрібно бути впевненими, що ми максимально мінімізували ризики. Спочатку потрібно зміцнити банківську систему кожної країни. Також варто розуміти, що Європейський Союз – це значить жити у мирі без війни. Ми повинні бути єдиним організмом", - наголосив Рютте.

Такою була його відповідь на позицію виконавчого директора компанії Banesto, Ани Ботін, яка вважає, що "окрім єдиного ринку, вкрай важливою є побудова єдиної банківської системи, створення єдиного Європейського банківського Союзу".

"Якщо банки конкурентоспроможні та можуть працювати на масштабування, нам потрібен Єдиний банківський союз. Нам необхідне спільне європейське страхування депозитів. Завдяки цьому ми зможемо зменшити ризики, що в майбутньому дасть можливість розподілу ризиків. У Європі банківські операції важливі для звичайних людей, малого бізнесу, тому що 19% фінансування надходить від банків, в США -50%. Це дуже важливо", - наголосила Ботін.

За її словами ще одним важливим фактором є введення цифрового податку. На її думку, це відкриває шлях до нової системи та управління у новому цифровому світі.

"Необхідно, щоб політики та уряди зрозуміли, як працює економіка. Не існує кордонів між галузями. Що таке банк? Ми проводимо платежі. Усі великі платформи також проводять платежі. Тоді чому я повинна підпорядковуватись різним правилам оплати?", - сказала Ботін.

У свою чергу Рютте зазначив, сьогодні у банківській системі є відсутність довіри: "І ми можемо роботи наступні кроки по створенню Банківського союзу, якщо знаємо що ризики в системі мінімізовані. Потрібно починати на рівні країни. Інакше одного дня платники податків можуть платити за банки іншої країни, яка не вжила заходів для покращення стану своєї банківської системи".

Після світової фінансової кризи 2007-2008 року Європа почала будувати Банківський союз для своїх громадян, щоб зробити банки більш стабільними. На Саміті держав-членів єврозони 29 червня 2012 року було прийнято рішення про створення Європейського банківського союзу. Європейський банківський союз складається з трьох основних елементів: 1. Єдиний механізм нагляду 2. Єдиний механізм санації 3. Європейська система гарантування вкладів.

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