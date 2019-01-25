В Давосе обсудили "за" и "против" единой банковской системы ЕС

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уверен, что прежде чем внедрять единую банковскую систему ЕС, надо минимизировать риски для каждой страны.

Об этом Рютте сказал в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает "Укринформ".

"Перед тем, как вводить единую банковскую систему, нужно быть уверенными, что мы максимально минимизировали риски. Сначала нужно укрепить банковскую систему каждой страны. Также следует понимать, что Европейский Союз - это значит жить в мире без войны. Мы должны быть единым организмом", - подчеркнул Рютте.

Такой был его ответ на позицию исполнительного директора компании Banesto, Ани Ботин, которая считает, что "кроме единого рынка, крайне важной является построение единой банковской систем, создание единого Европейского банковского союза".

"Если банки конкурентоспособны и могут работать на масштабирование, нам нужен Единый банковский союз. Нам необходимо общее европейское страхование депозитов. Благодаря этому мы сможем уменьшить риски, в будущем позволит распределение рисков. В Европе банковские операции важны для обычных людей, малого бизнеса, так как 19% финансирования поступает от банков, в США -50%. Это очень важно", - подчеркнула Ботин.

По ее словам еще одним важным фактором является введение цифрового налога. По ее мнению, это открывает путь к новой системе и управления в новом цифровом мире.

"Необходимо, чтобы политики и правительства поняли, как работает экономика. Не существует границ между отраслями. Что такое банк? Мы проводим платежи. Все большие платформы также проводят платежи. Тогда почему я должна подчиняться различным правилам оплаты?", - сказала Ботин.

В свою очередь Рютте отметил, сегодня в банковской системе есть отсутствие доверия: "И мы можем работы следующие шаги по созданию Банковского союза, если знаем, что риски в системе минимизированы. Нужно начинать на уровне страны. Иначе однажды налогоплательщики могут платить за банки другой страны, которая не приняла меры для улучшения состояния своей банковской системы".

После мирового финансового кризиса 2007-2008 года Европа начала строить Банковский союз для своих граждан, чтобы сделать банки более стабильными. На Саммите государств-членов еврозоны 29 июня 2012 было принято решение о создании Европейского банковского союза. Европейский банковский союз состоит из трех основных элементов: 1. Единый механизм надзора 2. Единый механизм санации 3. Европейская система гарантирования вкладов.

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