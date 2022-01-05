Болгарія налаштована перейти на євро в 2024 році

Новий прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков підтвердив зобов’язання уряду прийняти євро за два роки, незважаючи на слабку підтримку громадян.

Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg.

Петков звернув увагу на необхідність активно підтримувати введення єдиної валюти після невдачі публічних комунікацій про це під час кризи Covid-19. Ці коментарі були першою явною обіцянкою Петкова щодо євро з моменту вступу на посаду в грудні.

Перехід від болгарського лева до євро має бути обережним і вимагає повномасштабного інформування громадськості, зазначив Петков.

"Це не можна зробити раптово. Коли про це не повідомляють належним чином, а потім примусово чи нав’язують населенню, завжди існує ризик політичних потрясінь, яких не повинно бути", – сказав прем’єр.

Роздроблена чотирипартійна коаліція Петкова стикається зі складною програмою, оскільки Болгарія виходить із затяжної політичної кризи, позначеної скандалами з хабарництвом, широко поширеною недовірою до державних інституцій та зростанням нерівності.

Уряд прагне запровадити спільну валюту, щоб допомогти економіці скоротити розрив із багатшими аналогами в ЄС.

Але громадськість розділена з цього приводу. За даними липневого опитування Євробарометра, близько половини болгар вважають, що введення євро матиме негативні наслідки. Понад три чверті стурбовані неправильним встановленням цін під час переходу на євро, показало опитування.

У Болгарії діє валютна рада після закінчення банківської та гіперінфляційної кризи в 1997 році, коли близько третини її кредиторів зазнали краху, інфляція перевищила 1000% і люди накопичували товари після того, як багато магазинів відмовилися від національної валюти. Петков сказав, що країна збереже існуючу прив'язку до лева до 2024 року без змін.

Європейська правда