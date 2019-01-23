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В АМКУ розповіли про "схему на мільйон" з оцінкою нерухомості

Середа, 23 січня 2019, 12:00
 

Змінами до Податкового кодексу під час голосування за державний бюджет 2019 року народні депутати закріпили монопольне право "прокладок" на надання послуг з оцінки нерухомості.

Про це написала державна уповноважена Антимонопольного комітету Агія Загребельська на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, Фонд держмайна надіслав в АМКУ листа з повідомленням про те, що з прийняттям змін до Податкового кодексу АМКУ більше не може займатись монопольними справами, що пов`язані з використанням об`єктів прав інтелектуальної власності.

"Мова йде про одну з найнахабніших з законодавчих новел, які, на мою думку, колись приймались Верховною Радою України – поправки до Податкового кодексу, якою Антимонопольному комітету заборонили торкатись будь-якої діяльності, хоч якось пов`язаної з використанням будь-чого патентованого", - написала Загребельська.

"Патентна" поправка народилась у бюджетну ніч разом з іншими, які зацементували "посередництво" приватних електронних майданчиків між державною базою Фонду Держмайна та її користувачами", - повідомила представниця АМКУ.

Відтепер за доступ до державної бази покупці та продавці нерухомості повинні сплачувати приватним посередникам - понад тисячу гривень з одного продавця/покупця через оцінювача/нотаріуса.

За даними АМКУ, це корупційна схема розміром 1 млн грн на добу.

"Враховуючи те, що всі чотири "приватних посередники" не просто мають "аномальні схожості", включаючи ціну, а й для доступу до державної бази користуються програмним забезпеченням, що отримали по ліцензійному договору за гроші від переможця тендеру - розробника державної бази, то "патентні схеми" тут очевидно "випирають", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Народні депутати зацементували схему з посередниками у сфері оцінки майна, яка буде приносити її бенефіціарам мільярди гривень щороку.

З липня 2018 року всі продавці або покупці нерухомості зобов'язані звіряти ціни на квартири, приміщення, будинки і землю з базою Фонду державного майна.

Тоді ж з'явилися перші компанії-посередники, які забезпечували доступ до бази.

Журналісти програми "Наші гроші" з’ясували, що всі ці посередники, ймовірно, мають одного бенефіціара і пов’язані з автором знаменитої "тендерної палати" Антоном Яценком, який є членом депутатської групи "Відродження".

Перед Новим роком електронні майданчики, які курують згадані фірми, одномоментно підвищили ціни на свої послуги.

Наприклад, оператору "Реєстр оцінки" приватні нотаріуси тепер платитимуть 1,2 тис грн, а оцінювачі — не менше 1 150 грн. 1 356 грн — коли оціночна вартість об'єкта перевищує 200 тис грн, 1 152 грн — коли об'єкт оцінюється в 20-200 тис грн.

Раніше майданчики збирали по 510 грн за одноразовий доступ.

Економічна правда

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АМКУ нерухомість

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