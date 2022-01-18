Укрпошта купує "Альпарі банк": звернулася до АМКУ

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Укрпошта звернулася до Антимонопольного комітету за висновками щодо придбання "Альпарі банку".

Про це повідомляє АМКУ у Facebook.

Питання розглянуть на засіданні Комітету 19 січня.

Укрпошта просить Антимонопольний комітет надати попередні висновки щодо необхідності одержання дозволу на концентрацію у вигляді придбання акцій "Альпарі банк", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

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"Укрпошта" купує банк. Для чого?

Нагадуємо:

"Укрпошта" досягла домовленості щодо купівлі банку "Альпарі банк" за 260 млн грн.

Кабінет міністрів та Міністерство інфраструктури, власник Укрпошти, погодили угоду. Тепер згоду на купівлю повинен дати Національний банк, наразі Укрпошта готує пакет документів.

Акціонерне товариство "Укрпошта" оголосило тендер на аналітико-консультаційні роботи щодо подальшої купівлі комерційного банку.

Розмови про купівлю Укрпоштою банку ведуться ще з 2017 року після того, як НБУ не підтримав можливість набуття компанією права надавати банківські послуг

Економічна правда