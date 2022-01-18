Антимонопольники відкрили справу проти "Нафтогаз Трейдингу"
Антимонопольний комітет відкрив справу проти ТОВ "ГК "Нафтогаз Трейдинг" щодо зловживання монопольним становищем на ринку оптової реалізації природного газу.
Про це повідомляє Антимонопольний комітет.
Так, комітет досліджує наявність у діях "Нафтогаз Трейдингу" різних підходів до формування ціни на газ для різних газопостачальників, що могло призвести до обмеження конкурентоспроможності певної категорії підприємств.
В АМКУ нагадують, що з 1 травня 2021 року діють річні тарифи на газ для населення. В рамках цього газопостачальники були зобов'язані також затвердити базові річні пропозиції для населення.
Для того, аби компанії могли створити річний план, "Нафтогаз" повідомив, що дозволить постачальникам газу купувати газ для населення у "Нафтогазу". При цьому річний контракт "Нафтогазу" мав єдині стандартні умови для всіх постачальників газу.
Натомість до Комітету зверталися газопостачальники, на думку яких ці договори містять дискримінаційні умови.
В АМКУ зазначають, що частка "Нафтогаз Трейдинг" на ринку оптової реалізації газу за підсумками 2020 року та першого півріччя 2021 року становила понад 35 %.
"Це свідчить про наявність структурних ознак монопольного становища на відповідному ринку", – кажеть в комітеті.
При цьому з огляду на вертикальну інтеграцію групи "Нафтогаз", "Нафтогаз Трейдинг" має стабільний доступ до основного ресурсу у порівнянні з обмеженим доступом конкурентів. Це свідчить про наявність у компанії ринкової влади.
Нагадуємо:
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" озвучила фіксований річний тариф на газ. Він становитиме 7,96 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).
25 квітня постачальники газу опублікували свої річні тарифи на газ.
Економічна правда
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