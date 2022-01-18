Антимонопольники відкрили справу проти "Нафтогаз Трейдингу"

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Антимонопольний комітет відкрив справу проти ТОВ "ГК "Нафтогаз Трейдинг" щодо зловживання монопольним становищем на ринку оптової реалізації природного газу.

Про це повідомляє Антимонопольний комітет.

Так, комітет досліджує наявність у діях "Нафтогаз Трейдингу" різних підходів до формування ціни на газ для різних газопостачальників, що могло призвести до обмеження конкурентоспроможності певної категорії підприємств.

В АМКУ нагадують, що з 1 травня 2021 року діють річні тарифи на газ для населення. В рамках цього газопостачальники були зобов'язані також затвердити базові річні пропозиції для населення.

Для того, аби компанії могли створити річний план, "Нафтогаз" повідомив, що дозволить постачальникам газу купувати газ для населення у "Нафтогазу". При цьому річний контракт "Нафтогазу" мав єдині стандартні умови для всіх постачальників газу.

Натомість до Комітету зверталися газопостачальники, на думку яких ці договори містять дискримінаційні умови.

В АМКУ зазначають, що частка "Нафтогаз Трейдинг" на ринку оптової реалізації газу за підсумками 2020 року та першого півріччя 2021 року становила понад 35 %.

"Це свідчить про наявність структурних ознак монопольного становища на відповідному ринку", – кажеть в комітеті.

При цьому з огляду на вертикальну інтеграцію групи "Нафтогаз", "Нафтогаз Трейдинг" має стабільний доступ до основного ресурсу у порівнянні з обмеженим доступом конкурентів. Це свідчить про наявність у компанії ринкової влади.

Нагадуємо:

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" озвучила фіксований річний тариф на газ. Він становитиме 7,96 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

25 квітня постачальники газу опублікували свої річні тарифи на газ.

Економічна правда