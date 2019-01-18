Торгують вони — платите ви. Як Рада "продала" бюджет країни за сім поправок

Бюджет країни не був би ухвалений два місяці тому, якби Рада не підтримала низку скандальних поправок на користь певних олігархів і депутатів. Що це за поправки і скільки за це заплатять українці?

Найбільша частка угонів машин припадає на 3.00-6.00 ранку. Вважається, що в цей проміжок часу людина дуже міцно спить і шанси зустріти на вулиці небажаних свідків є мінімальними.

Бюджет країни ухвалюється приблизно в той же самий час.

Так звана "бюджетна ніч", насправді, мало чим відрізняється від викрадення автівки. Єдина відмінність лише в тому, що класичні крадії ховаються.

Повернемось трохи назад. У 2018 рік.

Ніч ухвалення бюджету, з 22 на 23 листопада. На годиннику четверта ранку. Депутати ухвалюють законопроект з так званого бюджетного пакету — зміни до Податкового кодексу. Сам від цього документу залежить, як буде наповнюватися бюджет, в яких сферах зростуть податки, в яких — ні, хто отримає податкові пільги.

"Колеги, у нас не проходить ні з правками, ні без правок не проходить. Колеги, увага! Принципова правка для частини 577-а. Увага! Якщо вона не дуже є для вас конфліктна, я поставлю з 384-ю і 577-ю. Колеги, мені непросто зараз, помагайте...". "Отже, я ставлю на рейтингове голосування зміни до Податкового кодексу України з поправками... Кожен голос. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Прошу голосувати. Три правки, лишень три правки, лише три правки…". "Я бачу єдиний шанс… Отже, колеги, зараз я ще раз поставлю з правками ... І, колеги, я прошу за це проголосувати. Неголосування за цей варіант унеможливлює голосування за Податковий кодекс. Подумайте добре. Подумайте, колеги. Подумайте, колеги…"

ЕП цитує спікера Верховної Ради Андрія Парубія, який разом з головою податкового комітету Ніною Южаніною протягом двох годин десятки разів безуспішно ставив тієї ночі на голосування незрозумілий набір правок.

Вірогідно, більшість читачів не зрозуміла, про які податкові зміни йшлося. Як і ті люди, які слідкували за цим голосуванням під час прямої трансляції, переслуховували це постфактум або навіть намагалися читати стенограму.

Рада тоді нагадувала біржовий майданчик перед закриттям сесії, на якому торгували виграшними правками. Все, що, завичай, проговорюється за закритими дверми в комітетських залах і в кулуарах, тепер обговорювалось перед об’єктивами телекамер. Але мовою номерів правок, які зрозумілі були тільки присутнім в залі. Та й то не всім.

У підсумку, після двохгодинних примірювань підтримку зали отримал комбінація із семи врахованих правок: 151-а, 152-а, 301-а, 303-я, 541-а, 550-а і 577-а.

Лише після цього документ із змінами до Податкового кодексу ухвалили, а прийняття самого бюджету уже стало простою формальністю.

Відтоді минуло уже багато часу, українці провалились на три тижні у святковий анабіоз, країна почала життя за новим бюджетним роком, а згадані правки стали частиною чинного законодавства.

Зараз, коли країна повернулась до ділової активності, ЕП пропонує до них повернутися і розповісти, що ж вони передбачають, і чому так бились за них окремі політичні сили.

Додатковий "податок" на продаж майна

Ухваливши ці правки, депутати зацементували схему з посередниками у сфері оцінки майна, яка буде приносити її бенефіціарам сотні мільйонів гривень щороку. В фокусі — угоди з купівлі-продажу майна, які не обходяться без оцінки.

Історія виникнення цієї схеми бере свій початок ще з ухвалення бюджету 2018 року.

Тоді "сірий кардинал" традиційних "парламентських бюджетних балів", депутат БПП Максим Курячий вніс до Податкового кодексу правки, які "вмонтували" посередників у процес внесення звіту оцінки нерухомості від професійного оцінщика до єдиної центральної бази даних.

Їх назвали "авторизовані електронні майданчики". Завдання у посередників прозаїчне — вони просто "пересилають дані". І за це вони отримують з кожної оцінки по декілька сотень гривень.

За такі послуги платить, начебто, сам оцінщик, але насправді викладає додаткові гроші із кишені той, хто цю оцінку замовляє — продавець нерухомості. Тобто, це майже як додатковий податок на продаж майна.

Нещодавно журналісти програми "Наші гроші" з’ясували , що всі ці посередники ймовірно мають одного бенефіціара, і пов’язані з автором знаменитої "тендерної палати" Антоном Яценко , який наразі є членом депутатської групи "Відродження".

Видання Liga.net, посилаючись на своїх співрозмовників на ринку, повідомляє також, що зміни на ринку оцінки пов’язані з інтересами колеги Яценка — лідер "Відродження" Віталій Хомутиннік

Правки 151 і 152, які під тиском тієї ж групи "Відродження" були ухвалені в останню "бюджетну ніч", остаточно закріпили зухвалу схему і навіть розширили її можливості.

По-перше, відтепер порядок визначення вартості нерухомості, що продається, або обмінюється, буде визначитись Фондом держмайна, а не Кабміном, як раніше.

За даними сайту "Наші гроші" , у згадуваного Яценка в Фонді є своя людина — це Євген Асташев , який є заступником голови відомства. Саме Асташев, як зазначає ЗМІ, опікується роботою тих самих "авторизованих електронних майданчиків".

По-друге, тепер, окрім оцінщиків, до майданчиків-посередників інформацію також змушені будуть подавати нотаріуси.

По-третє, закріплюється монополія вже існуючих посередників. В Податковий кодекс були внесені зміни, які трансформують поняття "авторизований електронний майданчик".

Відтепер будь-який новий АЕМ повинен отримати згоду нинішніх авторизованих електронних майданчиків на використання інформації та документів — у вигляді підписаного протокол обміну між усіма майданчиками.

Тобто, якщо надихнувшись таким бізнесом, ви самі захочете створити такий банальний "стартап", то вам доведеться отримати на це погодження від вже існуючих "гравців ринку".

Йдеться про чотири фірми: ПП "Інформаційно-консалтинговий центр АСБОУ", ТОВ "Ві Ай Пі Департамент", ТОВ "Акцепт Онлайн" та ТОВ "Про закупівлі".

З останніх новин — перед новим роком електронні майданчики, які курують згадані фірми, одномоментно підвищили ціни на свої послуги

Наприклад, оператору "Реєстр оцінки" (від ПП "Інформаційно-консалтинговий центр АСБОУ") приватні нотаріуси тепер платитимуть 1,20 гривні, а оцінщики — не менше 1150 гривень. 1356 гривень — коли оціночна вартість об’єкта більше 200 тисяч гривень, і 1152 гривень — коли об'єкт оцінюється в діапазоні від 20 тис до 200 тис грн.

Раніше майданчики збирали по 510 гривень за одноразовий доступ.

"Уранові" інвестори з високих кабінетів

Правка "301" звільняє підприємства від сплати ренти на видобуток урановмісних корисних копалин на стадії розвідки. Норма поширюється на дозволи, що були отримані після 1 січня 2018 року.

Її автор, згадуваний нардеп з президентської фракції Максим Курячий, під час обговорення в залі запевняв, що відсутність правки може розлякати потенційних інвесторів.

"Йдеться не про звільнення від оподаткування уранових руд, а про звільнення від оподаткування на стадії розвідки, це логічно. І пропонується сплачувати рентні платежі лише на стадії промислового видобутку", — сказав з трибуни парламенту Курячий.

"Не будемо лякати інвесторів, нехай заходять. З 91-го року жодних нових родовищ в Україні не винайдено", — додав він. Проте Курячий не став пояснювати незадоволеним колегам, про яких же саме інвесторів йдеться.

Як відомо, уран використовується в якості основної сировини для виробництва ядерного палива, з якого на атомних електростанціях виробляється електроенергія. Частка атомної енергетики у структурі генерації України історично перевищує 50%.

Інтерес у цій галузі прослідковується як з боку оточення голови МВС Арсена Авакова , так і президента Петра Порошенка . Компанія "Атомні енергетичні системи України", яку пов’язують з оточенням міністра, вперше отримала ліцензії на геологічне вивчення та розробку чотирьох родовищ уранових руд в березні 2017 року.

Після цього почався тривалий судовий процес, який на початку листопада 2018 року завершився повторним наданням вказаних ліцензій компанії з оточення Авакова.

Одразу після завершення судових суперечок майже 85% АЕСУ викупили структури співвласника торговельної мережі "АТБ" Геннадія Буткевича.

В свою чергу близький до президентської команди бізнесмен Леонід Крючков нещодавно засвітився в проекті спільного виробництва ядерного палива з Росією та Казахстаном.

За даними ЗМІ , частка в спільному підприємстві була придбана під продаж. Про інтерес до будівництва заводу з виробництва ядерного палива в Україні заявляла китайська China Nuclear Fuel Corporation, яка в червні запросила українську сторону на переговори з цього питання.

Можливо саме тому за пакет правок, включно з 301-ю, активно голосували як представники БПП — 109, так і "Народного фронту" — 73.

Врятувати рядового Ахметова

Без подарунків в бюджетну ніч не залишилися і найбільші металургійні холдинги країни. В першу чергу "Метінвест" Ріната Ахметова та Ferrexpo Костянтина Жеваго.

Змінами до Податкового кодексу рента на видобуток залізної руди була підвищена лише на 0,8% — до 8,8%.

За словами співрозмовника ЕП в парламенті, міжнародні партнери наполягали на більш суттєвому підвищенні ренти, що було необхідно для збільшення доходів бюджету. Втім, депутати погодилися лише на скромні 0,8%.

Більше того, стараннями нардепа від "Опозиційного блоку" Олександра Долженкова, який вніс правку 301, термін підняття ренти було обмежено лише одним роком. Таким чином підвищення діятиме тільки в 2019 році.

На це під час засідання Ради звернула увагу нардеп Ольга Бєлькова, але безуспішно. Вигідна олігархам правка у підсумку була ухвалена.

Варто відзначити, що це не перший випадок, коли у процес підвищення ренти втручаються "треті сили".

Так, у серпні 2014 року Рада проголосувала за підвищення ставки з 5% до 8%, але згодом виявилося, що у закон був "зашитий" понижуючий коефіцієнт, який залишив ефективну ставку на рівні 5%. Помилка була виправлена аж в березні 2015 року після чергового внесення змін до Податкового кодексу.

Куди ж без агрохолдингів

Якщо минулорічний бюджет найбільше "дивідендів" приніс аграрному мільярдеру Юрію Косюку, цей бюджетний процес в актив може собі записати один з власників аграрного холдингу "Кернел" і екс-нардеп Андрій Веревський.

Правка №541 нардепа від БПП Олексія Мушака, який, до слова, є родичем Веревського, суттєво полегшила життя одній з найбільших аграрних компаній країни. Та й не тільки "Кернелу", а й всім представникам галузі і харчової промисловості, які розширюють виробничі потужності і будують нові об'єкти — від елеваторів до заводів з виробництва морозива.

Справа у тім, що ухвалена Радою правка скасовує для бізнесу сплату так званої "пайової участі" у місцеві бюджети, яка може сягати до 10% від загальної кошторисної вартості будівництва таких об'єктів.

Для великих агрохолдингів і виробників, які розширюють свої потужності, це суттєва економія. Особливо для "Кернела", який активно їх нарощує.

Наразі компанія будує завод з переробки олійних у Хмельницькій області, два елеватори, термінал з переробки і зберігання зерна в Чорноморському порту. Європейський інвестиційний банк оцінює вартість цих об'єктів в 519 мільйонів доларів.

Сам Мушак в коментарі ЕП наголосив, що зробив велику послугу усім аграрним підприємствам і виробниками.

"Сплата пайової участі є податком на інвестиції і фактично корупційною схемою. Це нонсенс у більшості розвинених країн. Інвестори в регіонах створюють нові робочі місця, вкладаються гроші в розвиток місцевої промисловості, а за це треба зразу заплатити до 10% вартості об’єкту", — зазначив Мушак.

За його словами, відсутність фіксованої ставки пайової участі у формулюванні "до 10%" — це поле для зловживань.

Так, чинне законодавство не визначає, якою повинна бути ставка: місцева влада сам вирішує, це буде 1% чи 10% від вартості будівництва. Тож в реальному житті бізнес, зазвичай, сплачує 1% у місцевий бюджет, і додатково "віддячує" місцевій владі за малий відсоток.

Єдине, що тут не в'яжеться — чому апріорі корупційна схема не була скасована для усіх забудовників, а лише для аграріїв. На цьому під час розгляду правок, зокрема, наголошувала депутат від Самопомочі Тетяна Острікова.

"Це створює дискримінацію одного виду бізнесу перед іншим. Ми або взагалі повинні його скасувати цей пайовий внесок, надавши компенсатори місцевим радам, або не створювати пільг тим чи іншим галузям економіки і видам будівель", — підкреслювала вона.

Зрештою, в парламенті у "Кернела" є потужне лобі і ключовий "союзник" — депутатська група "Відродження", голоси депутатів якої зіграли одну з ключових ролей в ухваленні бюджету. Нагадаємо, лідер "Відродження" Віталій Хомутиннік має також свою частку в "Кернелі" .

"За" пластик

Правкою №550 нардеп БПП Михайло Кобцев фактично пролобіював скасування імпортного мита на гранули, з яких виробляють пластикові пляшки. Раніше їх ввозили з митною ставкою в 1%, тепер вона буде нульовою.

В коментарі він пояснив, що такі зміни важливі для підтримки вітчизняного виробників пет-пляшок, оскільки вони не можуть конкурувати з європейськими, які купують зазначені гранули без сплати мита.

Кобцев родом з Харкова. У парламент потрапив за списками. Місцевий харківський ресурс Mediaport пише, що Кобцев "працював в приватному бізнесі від створення лінз для окулярів до пластикових пляшок".

Близько двох років він очолював ТОВ "ТНС", яке якраз спеціалізується на виготовленні тари з пластмаси.

Тобто, автор правки знайомий з цією галуззю. Чи має він досі бізнес в цій сфері, наразі невідомо.

"Проти" контрафактного віскі

Схоже, що ця поправка технічна, хоча і захищає вона певну бізнес-групу із західної частини країни.

Поправка передбачає, що так званий зерновий дистилят повинні виробляти лише спиртові заводи державної форми власності. Власне, спиртзаводів інших форм власності в Україні зараз немає через монополію ДП "Укрспирт".

Чим важливий зерновий дистилят для парламентарів?

У 2018 році Рада на законодавчому рівні визначила поняття "віскі". Це алкогольний напій, міцністю від 35% до 45% об'ємних одиниць з характерним ароматом, виготовлений за коньячною технологією з витриманого в обвуглених всередині дубових бочках (ємностях з обвугленою дубовою клепкою) зернового дистиляту. Проте в законі "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" не було чітко передбачено, кому саме дозволено виробляти зерновий дистилят.

Тепер, завдяки поправці №577 нардепа з БПП Миколи Люшняка "Укрспирт" отримав монополію на виробництво спиртових дистилятів.

За словами Люшняка, у першому читанні було допущено помилку, що дозволяло підприємствам усіх форм власності виробляти зерновий дистилят. А це, мовляв, могло спричинити колапс на ринку і призвести до його засилля контрафактним продуктом, тому що є недобросовісні виробники, які використовують чужі торгові марки.

"Ця правка потрібна для того, щоб унеможливити виробництво контрафакту та неякісного алкоголю на ринку", — наголосив він ЕП.

Чому це питання лобіював Люшняк? Він обирався за виборчим округом на Тернопільщині, яка за останні роки вийшла в передовики по модернізації спиртових заводів. В мережі можна знайти багато інформації про візити Люшняка на місцеві спиртзаводи та його часті контакти з керівництвом " Укрспирту " .