Турецькій лірі напророчили обвал в разі зниження облікової ставки

Положення найгіршої за динамікою валюти світу може стати ще гірше, якщо центробанк Туреччини знизить ставки.

Про це пише Bloomberg.

На фоні нового витка напруженості у відносинах з США тиск на ліру знову посилився, що загрожує перерости в інфляційний тиск на економіку, яка ще не оговталася від різкого зростання цін після серпневого обвалу валюти.

Майже всі економісти, опитані агентством, зазначають, що в цих умовах центробанку на засіданні по ставці 16 січня не слід пом'якшувати грошово-кредитну політику, а Тім Еш з BlueBay Asset Management LLC сказав, що зниження ставки буде рівносильно "самогубству", оскільки може відправити ліру в піке.

Однак якщо в минулому місяці аналітики одностайно очікували збереження ставок без змін, наразі 2 з 21 опитаного економіста прогнозують зниження вартості запозичень.

Рецесія в поєднанні з уповільненням інфляції і частковим відновленням ліри можуть підштовхнути регулятора до зниження базової ставки до 23,5 відсотка з 24 відсотків, зазначає Джейсон Туві з Capital Economics.

"Політичний тиск" напередодні місцевих виборів в березні є ще одним фактором, який може змусити центробанк приступити до циклу пом'якшення політики, незважаючи на ризики для курсу валюти, написав Туві.

Президент Реджеп Тайіп Ердоган, який довгий час вимагав зниження вартості запозичень від центробанку, останні місяці майже не висловлювався з питання ставок.

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