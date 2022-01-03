Ставки падають, ціни зростають: інфляція в Туреччині сягнула 36%

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган Antonio Masiello/Getty Images

За рік інфляція в Туреччині зросла до 36% на тлі вимог президента країни дотримуватися політики низької облікової ставки.

Про це повідомляє Reuters.

Такий показник інфляції у 36,08% є найвищим в країні за 19 років. Він перевищив середні прогнози у 30.6% внаслідок швидшого зростання цін на транспорт та продовольство.

Лише у грудні інфляція у Туреччині встановилася на двозначному рівні у 13,58%.

Турецька ліра торік втратила 44% своєї вартості до долара внаслідок дій центрального банку. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган тисне на регулятора, аби той не підвищував облікову ставку для стримання інфляції.

Таким чином Ердоган планує відновлювати економіку через нарощування кредитування та експорту. Для дотримання цього курсу він вдавався як до змін голови центробанку, так і міністра фінансів.

У зв’язку з цим рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило прогноз щодо суверенного кредитного рейтингу країни до негативного.

Економісти та опозиція критикує політику Ердогана, адже відмова від більш жорсткої монетарної політики призводить до пришвидшення росту цін. Подальше зростання інфляції спровокувало у листопаді та грудні хвилю протестів у великих містах Туреччини.

Нагадуємо:

Курс турецької ліри до долара обвалився до нового історичного мінімуму, вже вкотре – через можливі дії центробанку.

Згодом ліра зросла на 15%, адже президент Реджеп Таїп Ердоган анонсував програму захисту вкладів у національній валюті.

Економічна правда