Експортно-кредитне агентство розвиватиме торгівлю з Туреччиною

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та президент України Володимир Зеленський getty images

Експортно-кредитні агентства України та Туреччини підписали меморандум про співпрацю для збільшення товарообігу.

Про це повідомила пресслужба ЕКА.

Підписаний меморандум визначає принципи співробітництва між установами для розвитку експорту товарів та послуг України та Туреччини.

Заступник голови правління ЕКА Олексій Кушнір нагадав, що між Україною і Туреччиною ведуться активні переговори для укладання Угоди про вільну торгівлю, яка покликана суттєво збільшити обсяги двосторонньої торгівлі між країнами.

Меморандум, натомість, створить механізм для реалізації спільних проєктів з урахуванням традиційно високий товарообіг між Україною та Турецькою Республікою, додав він.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує підписати угоду про вільну торгівлю на початку 2022 року під час візиту президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Економічна правда