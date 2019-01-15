Турецкой лире предсказали обвал в случае снижения учетной ставки

Положение худшей по динамике валюты мира может стать еще хуже, если центробанк Турции понизит ставки.

Об этом пишет Bloomberg.

На фоне нового витка напряженности в отношениях с США давление на лиру снова усилилось, что грозит перерасти в инфляционное давление на экономику, которая еще не оправилась от резкого роста цен после августовского обвала валюты.

Почти все экономисты, опрошенные агентством, отмечают, что в этих условиях центробанку на заседании по ставке 16 января не следует смягчать денежно-кредитную политику, а Тим Эш из BlueBay Asset Management LLC сказал, что снижение ставки будет равносильно "самоубийству", поскольку может отправить лиру в пике.

Однако если в прошлом месяце аналитики единодушно ожидали сохранения ставок без изменений, сейчас 2 из 21 опрошенного экономиста прогнозируют снижение стоимости заимствований.

Рецессия в сочетании с замедлением инфляции и частичным восстановлением лиры могут подтолкнуть регулятора к понижению базовой ставки до 23,5 процента с 24 процентов, отмечает Джейсон Туви из Capital Economics.

"Политическое давление" в преддверии местных выборов в марте является еще одним фактором, который может заставить центробанк приступить к циклу смягчения политики, несмотря на риски для курса валюты, написал Туви.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, который долгое время требовал снижения стоимости заимствований от центробанка, последние месяцы почти не высказывался по вопросу ставок.

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