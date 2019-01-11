Хакери "чистили" банківські рахунки і переводили кошти в криптовалюту

Працівники кіберполіції викрили групу хакерів, які отримували доступ до комп’ютерів користувачів і перераховували усі кошти з рахунків власника інфікованого пристрою на підконтрольні рахунки чи у криптовалюту.

Про це 10 січня повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що шахраї ошукали українців більш як на 5 мільйонів гривень.

"Злочинна група складалася з 4 осіб віком від 26 до 30 років. Використовуючи спеціальні технічні засоби, вони сканували комп’ютери, які під’єднані до мережі Інтернет, на наявність віддаленого доступу", - повідомили у відомстві.

Зокрема, зловмисники створили бот-мережу, яка сканувала та перебирала паролі до комп’ютерів для отримання повного контролю над ними.

Отримавши доступ, в тому числі і до онлайн-банкінгу, хакери перераховували усі кошти з рахунків власника інфікованого комп’ютера на підконтрольні рахунки або переводили у криптовалюту.

Шахраї зазвичай такі дії проводилися в нічний час.

Зазначається, що банк не реагував на ці операції, оскільки здійснювалися вони від довіреного користувача.

Крім того, хакери залишали бекдор на комп’ютері жертви для подальшого контролю та його використання.

Для отримання доступу над комп’ютерами, зловмисники використовували спам-розсилку інфікованих електронних листів.

Зазвичай, такі листи надходили на адреси представників юридичних осіб.

За місцем проживання учасників злочинної групи, із залученням спецпризначенців КОРД, поліцейські провели обшуки.

У ході обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, додаткові носії інформації та чорнові записи. Наразі вилучену техніку направлено на проведення необхідних експертиз.