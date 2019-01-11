Хакеры "чистили" банковские счета и переводили средства в криптовалюту

Работники киберполиции разоблачили группу хакеров, которые получали доступ к компьютерам пользователей и перечисляли все средства со счетов владельца устройства на свои счета или в криптовалюту.

Об этом 10 января сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что мошенники обманули украинцев более чем на 5 млн гривен.

"Преступная группа состояла из 4 человек в возрасте от 26 до 30 лет. Используя специальные технические средства, они сканировали компьютеры, подключенные к сети Интернет, на наличие удаленного доступа", - сообщили в ведомстве.

В частности, злоумышленники создали бот-сеть, которая сканировала и перебирала пароли к компьютерам для получения полного контроля над ними.

Получив доступ, в том числе и к онлайн-банкингу, хакеры перечисляли все средства со счетов владельца зараженного компьютера на подконтрольные счета или переводили в криптовалюту.

Мошенники обычно такие действия проводили в ночное время.

Отмечается, что банк не реагировал на эти операции, поскольку осуществлялись они от доверенного пользователя.

Кроме того, хакеры оставляли бэкдор на компьютере жертвы для дальнейшего контроля и его использования.

Для получения доступа над компьютерами, злоумышленники использовали спам-рассылку инфицированных электронных писем.

Как правило, такие письма поступали в адрес представителей юридических лиц.

По месту жительства участников преступной группы, с привлечением спецназа КОРД, полицейские провели обыски.

В ходе обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, дополнительные носители информации и черновые записи. Сейчас изъятую технику направлено на проведение необходимых экспертиз.