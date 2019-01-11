Хакеры "чистили" банковские счета и переводили средства в криптовалюту
Работники киберполиции разоблачили группу хакеров, которые получали доступ к компьютерам пользователей и перечисляли все средства со счетов владельца устройства на свои счета или в криптовалюту.
Об этом 10 января сообщает пресс-служба Нацполиции.
Отмечается, что мошенники обманули украинцев более чем на 5 млн гривен.
"Преступная группа состояла из 4 человек в возрасте от 26 до 30 лет. Используя специальные технические средства, они сканировали компьютеры, подключенные к сети Интернет, на наличие удаленного доступа", - сообщили в ведомстве.
В частности, злоумышленники создали бот-сеть, которая сканировала и перебирала пароли к компьютерам для получения полного контроля над ними.
Получив доступ, в том числе и к онлайн-банкингу, хакеры перечисляли все средства со счетов владельца зараженного компьютера на подконтрольные счета или переводили в криптовалюту.
Мошенники обычно такие действия проводили в ночное время.
Отмечается, что банк не реагировал на эти операции, поскольку осуществлялись они от доверенного пользователя.
Кроме того, хакеры оставляли бэкдор на компьютере жертвы для дальнейшего контроля и его использования.
Для получения доступа над компьютерами, злоумышленники использовали спам-рассылку инфицированных электронных писем.
Как правило, такие письма поступали в адрес представителей юридических лиц.
По месту жительства участников преступной группы, с привлечением спецназа КОРД, полицейские провели обыски.
В ходе обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, дополнительные носители информации и черновые записи. Сейчас изъятую технику направлено на проведение необходимых экспертиз.
По данному факту начато уголовное производство по статьям 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ст.185 (кража) УК Украины.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua