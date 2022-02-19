США: Росія відповідальна за кібератаку на українські банки

Енн Ньюбергер getty images

Адміністрація Байдена вважає, що за кібератаками на українські банки стоїть Росія.

Про це заявила Енн Ньюбергер, заступниця радника Джо Байдена з питань нацбезпеки, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми вважаємо, що влада Росії стоїть за масштабними кібератаками, скоєними на українські банки", - сказала вона на брифінгу у Вашингтоні.

Ньюбергер зазначила, що "шкода від цих атак була обмеженою".

Нагадуємо:

У вівторок, 15 лютого на українські банки та державні сайти здійснили DDoS атаку, що коштувала зловмисникам мільйонів доларів – за нею може стояти РФ, заявили у Держспецзв’язку.

У середу почалися масові збої у роботі сайтів Приватбанку та Ощадбанку. Згодом стало відомо, що атакували також "Дію", сайти ЗСУ та Міноборони, а також 15 комерційних банків та сервери Національного банку. Внаслідок кібератаки не було втрачено жодних даних чи фінансових ресурсів.

Нещодавно на Україну здійснили ще одну масовану кібератаку. Вночі 14 січня хакери зламали кілька урядових сайтів, зокрема Міністерства освіти, Міністерства закордонних справ, порталу "Дія" тощо, та оприлюднили своє повідомлення трьома мовами – українською, російською та польською.

Міністерство цифрової трансформації заявило, що за кібератакою на Україну стоїть Росія, а її метою є залякування громадян нашої держави і дестабілізація всередині країни.

В таких умовах цифрова безпека громадян особливо на часі. Раніше ЕП з Youcontrol розповідали, як захистити себе.