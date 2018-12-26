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У Трампа росте невдоволення роботою міністра фінансів — ЗМІ

Середа, 26 грудня 2018, 09:35
 

Невдоволення президента США Дональда Трампа роботою міністра фінансів Стівена Мнучіна зростає попри спроби останнього заспокоїти ринки після різкого падіння у переддень Різдва.

Про це повідомляє CNN з посиланням на близьке до Білого дому джерело.

За його словами, Мнучін може опинитися у "серйозній небезпеці" через звичку Трампа різко реагувати і висловлювати невдоволення провалами уряду.

Втім 25 грудня Трамп запевнив журналістів, що довіряє міністру фінансів, а також вважає його талановитою і розумною людиною.

За словами джерела, насправді президент вважає Мнучіна відповідальним за зниження основних біржових індексів.

"Мнучін знаходиться під прицілом", — заявило джерело.

Нагадаємо, 24 грудня Мнучін зв'язався з топ-менеджерами шести найбільших банків країни на тлі обвалу фондового ринку і часткового припинення роботи уряду.

Європейська правда

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Трамп США фінанси

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