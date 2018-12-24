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Банкірів Уолл–стріт викликали до Мінфіну США на тлі обвалу бірж

Понеділок, 24 грудня 2018, 15:10
 
Міністр фінансів США Стівен Мнучін

Міністр фінансів США Стівен Мнучін зв'язався з топ-менеджерами шести найбільших банків країни на тлі обвалу фондового ринку і часткового припинення роботи уряду.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter, передає Bloomberg.

"Керівники підтвердили наявність достатньої ліквідності для кредитування споживачів і бізнесу, а також для всіх інших ринкових операцій", - йдеться в повідомленні Мінфіну, прикріпленому до твіту Мнучіна.

Міністр також підтвердив, що "ринки продовжують функціонувати в нормальному режимі", випливає з повідомлення.

24 грудня Мнучін проведе нараду з робочою групою при президенті з фінансових ринків, яку він очолює.

Мнучін провів телефонні розмови з шістьма банкірами, оскільки вважає, що бесіди з великими учасниками ринку, а також нарада робочої групи будуть доречні в умовах сильної волатильності, повідомив представник Мінфіну.

Індекс S&P 500 впродовж 17-23 грудня впав на 7,1 відсотка, Nasdaq Composite вступив в "ведмежу" фазу.

Нагадуємо:

Американські фондові індекси 17 грудня різко обвалилися, початок грудня для ринку акцій є найгіршим за останні 38 років.

10 жовтня американські фондові індекси завершили торги різким падінням на фоні зростання прибутковості US Treasuries.

Після тривалого зростання американські фондові індекси продемонстрували рекордну корекцію 5 лютого та 23 березня 2018 року, результатом яких стали побоювання щодо початку нової світової фінансової кризи.

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фінансова криза ринки акції фінанси

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