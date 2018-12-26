У Трампа растет недовольство работой министра финансов — СМИ
Недовольство президента США Дональда Трампа работой министра финансов Стивена Мнучина растет, несмотря на попытки последнего успокоить рынки после резкого падения в канун Рождества.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на близкий к Белому дому источник.
По его словам, Мнучин может оказаться в "серьезной опасности" из-за привычки Трампа резко реагировать и выражать недовольство провалами правительства.
Впрочем 25 декабря Трамп заверил журналистов, что доверяет министру финансов, а также считает его талантливым и умным человеком.
По словам источника, на самом деле президент считает Мнучина ответственным за снижение основных биржевых индексов.
"Мнучин находится под прицелом", - заявил источник.
Напомним, 24 декабря Мнучин связался с топ-менеджерами шести крупнейших банков страны на фоне обвала фондового рынка и частичной приостановки работы правительства.
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