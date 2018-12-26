У Трампа растет недовольство работой министра финансов — СМИ

Недовольство президента США Дональда Трампа работой министра финансов Стивена Мнучина растет, несмотря на попытки последнего успокоить рынки после резкого падения в канун Рождества.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на близкий к Белому дому источник.

По его словам, Мнучин может оказаться в "серьезной опасности" из-за привычки Трампа резко реагировать и выражать недовольство провалами правительства.

Впрочем 25 декабря Трамп заверил журналистов, что доверяет министру финансов, а также считает его талантливым и умным человеком.

По словам источника, на самом деле президент считает Мнучина ответственным за снижение основных биржевых индексов.

"Мнучин находится под прицелом", - заявил источник.

Напомним, 24 декабря Мнучин связался с топ-менеджерами шести крупнейших банков страны на фоне обвала фондового рынка и частичной приостановки работы правительства.

Европейская правда