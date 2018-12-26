Все разделы
Укр / Рус

У Трампа растет недовольство работой министра финансов — СМИ

Среда, 26 декабря 2018, 09:35
 

Недовольство президента США Дональда Трампа работой министра финансов Стивена Мнучина растет, несмотря на попытки последнего успокоить рынки после резкого падения в канун Рождества.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на близкий к Белому дому источник.

По его словам, Мнучин может оказаться в "серьезной опасности" из-за привычки Трампа резко реагировать и выражать недовольство провалами правительства.

Впрочем 25 декабря Трамп заверил журналистов, что доверяет министру финансов, а также считает его талантливым и умным человеком.

По словам источника, на самом деле президент считает Мнучина ответственным за снижение основных биржевых индексов.

"Мнучин находится под прицелом", - заявил источник.

Напомним, 24 декабря Мнучин связался с топ-менеджерами шести крупнейших банков страны на фоне обвала фондового рынка и частичной приостановки работы правительства.

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Трамп США финансы

powered by lun.ua
Материалы по теме
Компания Трампа хотела подарить Путину пентхаус на 50 миллионов долларов – СМИ 30 ноября 2018, 17:05
Трамп назвал ФРС "проблемой" 21 ноября 2018, 15:00
Трамп готов закончить торговую войну с Китаем 2 ноября 2018, 13:22
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте