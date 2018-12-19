Недержавні пенсійні фонди звільнили від податків

Недержавні пенсійні фонди з січня 2019 року знову отримають статус неприбуткових організацій.

Така норма є в змінах до Податкового кодексу, які ухвалив парламент перед голосування за держбюджет-2019, передає "Інтерфакс-Україна".

Недержавні пенсійні фонди працюють, відповідно до закону про недержавне пенсійне забезпечення, винятково у формі неприбуткових товариств.

Проте фіскальна служба відмовлялася вносити Фонди до Реєстру неприбуткових організацій, посилаючись на невідповідність статутів фондів вимогам Податкового кодексу, пояснив Григорій Овчаренко, голова підрозділу з управління активами інвестиційної групи ICU.

Міністерство фінансів і Національна комісія, яка регулює сферу фінансових послуг багато разів виходили з відповідними роз'ясненнями. Але фіскали наполягали, що потрібні зміни в законодавство.

Відповідний законопроект депутати багато разів включали до порядку денного засідання парламенту, але до голосування справа так і не дійшла.

Якби в законодавство не внесли зміни, фіскальна служба могла б наполягати на нарахуванні Фондам податків.